Courtois sukkelt met de lies, maar zijn achttiende trofee wacht

In het Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat, Marokko, speelt Real Madrid vanavond de halve finale van het WK voor clubs tegen Al-Ahly uit Egypte. Karim Benzema en Thibaut Courtois zijn in Madrid achtergebleven, maar zijn door hun trainer op stand-by gezet.

“Ze staan op de spelerslijst omdat we denken dat ze hier zaterdag kunnen zijn”, zei Carlo Ancelotti. “Als alles goed gaat, zouden ze hier donderdag zelfs kunnen staan.” Subtiel draaide de Italiaanse kampioenencoach een ventieltje open.

Benzema en Courtois voelen de druk. Zo gaat dat in het voetbal, waar sommige spelers beslissen over winst en verlies. Nog meer als er een crisis om de hoek loert. Met amper twee zeges uit vijf matchen heeft Real in La Liga moeten afhaken bij grote rivaal Barcelona. Acht punten bedraagt de kloof ondertussen. De verrassende nederlaag bij Mallorca (1-0) heeft de zenuwen van voorzitter Florentino Pérez nog wat strakker aangespannen.

Real is het aan zijn stand verplicht om te triomferen op het WK voor clubs. Daarvoor verwachten ze een inspanning van de geblesseerden.

Risico op erger

Toeval is het niet dat Real geen speciaal medisch rapport voor Courtois publiceerde op zijn website, zoals het dat zaterdag wel voor die andere sukkelende Belg deed, Eden Hazard. Courtois moest zondag op Mallorca afhaken met pijn in de lies. Een echo en een scan brachten geen groot letsel aan het licht, maar er is wel degelijk een reden waarom de doelman nog geen voet op een trainingsveld heeft gezet. De pijn verraadt dat er een risico is op een ernstiger letsel.

Binnen de club wordt er gewikt en gewogen. De lange termijn ligt in de weegschaal met de korte termijn. Als Real vandaag verliest, is een dilemma van de baan. Maar als Real daadwerkelijk de finale haalt, speelt het dan met vuur en de lies van zijn keeper? Belangen lopen uiteen.

In zijn dertiende seizoen als volwaardig prof kan Courtois straks zijn achttiende trofee winnen; zijn zestiende in dienst van een club uit een van de vijf topcompetities. Van de huidige generatie Rode Duivels heeft hij de meest indrukwekkende prijzenkast, met een royal flush, de voetbalvariant van de pokerterm. Vijf van de grootste trofeeën die een speler in clubverband kan winnen: de Champions League (1x), de Europa League (1x), de Premier League (2x), La Liga (3x) en het FIFA WK voor clubs (1x).

Vanavond weten Benzema en Courtois of ze morgen op het vliegtuig moeten stappen om Real Madrid aan een zoveelste intercontinentale trofee te helpen. Tot dan is het cijferen.