Courtois heeft medische break nodig: hoe venijnig is pubalgie bij voetballers? ‘Alleen rust is niet genoeg’

Thibaut Courtois sloot pas gisteravond (en niet in de namiddag zoals de rest van de selectie) aan in het oefencomplex in Tubeke, waar de Rode Duivels aan hun voorbereiding voor de komende vier wedstrijden in de groepsfase van de Nations League (3-14 juni) beginnen. De doelman van Real Madrid, zaterdag uitblinker in de finale van de Champions League tegen Liverpool (1-0-winst), onderging bij de nationale ploeg medische onderzoeken.

's Avonds vertrok Courtois weer, vanmorgen volgde de officiële mededeling dat hij afhaakt voor de komende Nations League-duels tegen Nederland (3 juni, thuis), Polen (8 juni, thuis), Wales (11 juni, uit) en opnieuw Polen (14 juni, uit). Courtois mocht dus op begrip rekenen dat hij het interlandvierluik liever skipt. Een pubalgie is een hardnekkige blessure die volgens sportartsen meer dan rust nodig heeft.

Courtois maakte na zijn heldenrol in de CL-finale bekend dat hij al een jaar last heeft van pubalgie en geregeld wedstrijden met pijn moet spelen. Nu het zware seizoen met Real afgelopen is, last hij liever een pauze in dan nog twee weken intensief door te gaan als international. De medische staf van Real Madrid adviseerde Courtois ook om zes weken te rusten.

Een pubalgie is bij topsporters geen diagnose om licht over te gaan. Sportartsen zien een break in dit geval als verstandig. “Ik kan me niet uitspreken over de specifieke diagnose bij Courtois en de lengte van zijn revalidatie, maar in het algemeen is een pubalgie een vervelend letsel dat lange rust vraagt, maar rust alleen is niet genoeg”, zegt sportarts Tom Teulingkx, voorzitter van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA), die ook actief is in de voetbalwereld. “Je moet de oorzaken zoeken en die pubalgie actief aanpakken om te voorkomen dat ze in de toekomst weer zou opduiken.”

Een pubalgie geldt als een van de meest complexe blessures bij voetballers. Teulingkx: “Een pubalgie is een verzamelnaam voor problemen rond de lies en het schaambeen. Die regio is als een elektriciteitskast in ons lichaam. Tal van pezen, spieren, zenuwen en bloedvaten lopen er kriskras door elkaar. Bij voetballers komt een pubalgie vaak door een overbelasting, een onevenwicht in spiergroepen tussen de quadriceps vooraan en de hamstrings achteraan en de adductoren aan de binnenkant van het been. Het kan ook voortkomen uit een onderliggend letsel aan de heup of buikspieren. De pezen waarmee een spier vastgehecht is aan het bekken zijn ook gevoeliger voor de trekkrachten bij het trappen tegen de bal.”

Zo lopen keepers net als veldspelers een risico. “Moderne doelmannen pakken niet zoals vroeger alleen een bal om die dan uit te trappen, maar hebben ook veel balcontacten en geven lange ballen.”

Teulingkx kan niet inschatten hoe Real Madrid Courtois behandeld heeft om hem zo fit mogelijk te krijgen voor de wedstrijden. Om de pijn te verzachten zijn pijnstillers of inspuitingen een tijdelijke oplossing. “Voetballers kunnen zo voortspelen, maar dat is niet ideaal. Dan ga je een belangrijk signaal maskeren. De topsport zoekt soms wel de grenzen op, maar je mag dat niet blijven doen.”

Bij inspuitingen met cortisone is volgens Teulingkx de grootste voorzichtigheid geboden. “Volgens de nieuwe regels van het Wereldantidopingagentschap (Wada) is cortisone nu in competitie verboden, tenzij met een toestemming wegens een therapeutische noodzaak (TTN). Maar dat attest is moeilijk te verkrijgen. Cortisone blijft voorts lang in het lichaam zitten en kan de pezen verder verzwakken. Die zaken raden sportartsen meer en meer af, of ze moeten het tijdens het revalidatieproces heel goed kunnen monitoren.”

Bij een pubalgie pleit Teulingkx eerst voor een gespecialiseerde behandeling met fysiotherapeuten en gespecialiseerde orthopedisten. “Hopelijk raakt Courtois er zonder al te ingrijpende therapieën vanaf. Courtois zal zijn WK willen garanderen. Dan is het nu het moment om dat aan te pakken en de belasting terug te schroeven.”

Bij een heel hardnekkige pubalgie besluiten artsen soms tot een operatie. Teulingkx: “Dat is van een andere orde. Dan moet je rekenen op drie à vier maanden revalidatie. Maar een pubalgie vereist altijd een goede behandeling, zonder de juiste aanpak kan het een carrière doen stoppen.”