Courtois en Benzema maken weer het verschil voor Real

Rond zijn tiende onderging Thibaut Courtois een röntgenscan aan zijn hand. Om in te schatten hoe groot hij later als volwassene zou kunnen worden, met foutenmarge van twee à drie centimeter. De meting toonde aan dat hij 2 meter zou worden.

Vandaag, zo’n twintig jaar later, staat op zijn technische fiche op de website van Real Madrid exact 2m00. Cijfer dat binnenkort misschien wordt bijgesteld. Tijdens de internationale break trok Courtois met zijn kroost naar de kinderarts. Dochter Adriana en zoon Nicolas werden er aan de muur opgemeten. Papa maakte van de gelegenheid gebruik om ook eens onder het meettoestel te gaan staan. Tot zijn verbazing klokte de dokter zijn lengte af op 2m01. Zou hij dan toch nog één centimeter zijn gegroeid?

In status in ieder geval wel. Wanneer Real Madrid Club de Fútbol volgende maand zijn vijfendertigste landstitel viert, zal Courtois worden geëerd als kampioenenmaker. Samen prominent op de foto met die andere zekerheid, Karim Benzema. Het plaatje van die ene save, zaterdag tegen Celta de Vigo, was er één voor de voorpagina’s in Spanje. Bij een verre vrijschop van Iago Aspas moest Courtois zich helemaal uitstrekken de gelijkmaker te voorkomen. Knappe redding, ook voor de fotografen. De (lage) stand van de zon gaf zijn ingreep nog een extra dimensie. Centimeters en het verschil. Aspas noemde Courtois achteraf vlakaf de beste keeper ter wereld.

Cero uno

Om de moeilijkheidsgraad van de safe in te schatten had Courtois de hyperbolen en complimenten van de Spaanse media zondagochtend niet nodig. Tegendeel zou hem hebben verbaasd. De ‘parade van het jaar’ was het in zijn ogen niet. Het grote niets bij Real maakt alles nog groter. De redding waarop hij misschien zelf het meest trots was, bleef onderbelicht. Ze haalde niet eens de statistieken, omdat het doelpunt dat eruit voortvloeide werd afgekeurd wegens buitenspel. Met een ultieme reflex duwde Courtois een goed gerichte kopbal van Galhardo tegen de binnenkant paal. Gemaakt doelpunt voorkomen.

Woensdag hoopt Courtois zich op het allerhoogste podium nog eens te tonen. Celta is Chelsea niet, la Liga niet de Champions League. Op Stamford Bridge zal hij vijandig worden onthaald. Zijn tumultueus vertrek in de zomer van 2018, inclusief werkweigering om zijn transfer naar Madrid te forceren, hebben sommigen er nog altijd niet verteerd.

“Het wordt anders, speciaal”, zegt Courtois. “Vorig jaar verloren we er. Er was geen publiek toen. Ik kan begrijpen dat sommigen nog altijd boos zijn. Maar voor mij blijft Chelsea een van de teams die mij geholpen heeft in mijn carrière. Ik heb er nog altijd vrienden.”

Maar eerst de dubbelcheck. “Ik zal de dokter in de kleedkamer toch eens moeten vragen om me opnieuw te meten”, lacht Courtois in zijn podcast. “Als ik effectief één centimeter ben gegroeid, zullen we die fiche toch eens aan moeten passen. Dos, cero, uno.”