Courtois, de kwelduivel van Liverpool: ‘Geen awards nodig om te weten dat ik de beste ben’

In het vliegtuig naar Liverpool stak Thibaut Courtois een duimpje omhoog. De doelman van Real Madrid moet zich in Engeland nog altijd bewijzen, zelfs na zijn exploten van 2022. Lukt dat opnieuw in de Champions League?

Volgende maandag vindt in Parijs het gala van The Best FIFA Football Awards plaats. Een glamoureuze show waar de wereldvoetbalbond de beste spelers van 2022 in de bloemetjes zet.

Eén Rode Duivel maakt nog aanspraak op een prijs. Bij de drie genomineerden voor de beste doelman staat Thibaut Courtois (30) tussen twee WK-helden: de dolgedraaide Argentijn Emiliano Martínez en de Marokkaan Yassine Bounou. Het zou zijn tweede individuele bekroning kunnen worden, na de Lev Yashin Award op de Ballon d’Or in de herfst.

De ghostwriter van de FIFA omschrijft de kandidatuur van Courtois als volgt: “Hij legde de basis voor het Spaanse en Europese succes van Real Madrid. Hij combineerde rust en autoriteit met wedstrijdbepalende reddingen. Courtois bewees eens te meer dat hij een man van de grote momenten is. Zijn prestatie in de Champions League-finale van 2022 tegen Liverpool was een van de beste van het afgelopen jaar.” Valt niets tegen in te brengen.

Liverpool-coach Jürgen Klopp gebruikt andere bewoordingen als hij het over die finale heeft. Nu zijn team het vanavond in de tweede ronde van de Champions League opneemt tegen Real Madrid kwam de droomavond van Courtois weer ter sprake, zijn meesterwerk als keeper. “We hebben die finale in Parijs gespeeld”, zei Klopp, “en tot afgelopen weekend heb ik die niet herbekeken. Al snel realiseerde ik me waarom: het was een ware kwelling.”

Liverpool werd gemarteld. Courtois pakte die avond alles wat hij kon (negen reddingen).

Barça op kop

Op de website van spelersvakbond FIFPro geeft Real-coach Carlo Ancelotti hem nog een complimentje. “Ik heb het geluk gehad om met topkeepers samen te werken: Iker Casillas, Diego López, Gigi Buffon, Petr Cech, Manuel Neuer. Zonder enige twijfel: Thibaut Courtois hoort bij de allergrootsten. En op dit moment is hij de beste van allemaal.”

Dat is hij in zijn hoofd ook, maar de mindere vorm van Real Madrid en geen top-WK hebben dat wat overschaduwd. Kwestie van perceptie. In La Liga heeft Real Madrid Barcelona laten lopen. De kampioen oogt defensief kwetsbaarder, er zijn barsten in de muur. Zijn middenveld oogt soms minder energiek en zijn aanval minder scherp.

Toch heeft Real op dit moment één doelpunt minder gemaakt dan op hetzelfde moment vorig seizoen en hebben zijn doelmannen een clean sheet meer. Ook de individuele cijfers van Courtois liggen in lijn met die van de vorige jaargang: de reddingen (78 procent), het aantal clean sheets per negentig minuten, het aantal verwachte reddingen afgewogen tegen de tegengoals. De verschillen zijn klein.

Alleen staat FC Barcelona wel acht punten voor en heeft zijn keeper, Marc-André ter Stegen, in alle competities bijna dubbel zo vaak de nul gehouden (achttien voor de Duitser, tien voor Courtois).

Blessurezorgen

Vorig seizoen droegen Courtois, Karim Benzema en Vinicíus Júnior Real op de schouders naar een dubbele triomf, eerst in La Liga, daarna in de Champions League. Met de eerste twee als de mannen van de mirakels.

Vandaag vieren de supporters van Real de reddingen van Courtois nog altijd. Toch loste zijn doelman niet alle problemen op. Hij heeft zijn blessurezorgen gehad voor het WK, de rug speelde ook in Qatar af en toe nog op. En veertien dagen geleden moest hij passen voor het WK voor clubs door pijn in de lies. Omdat Real in crisis verkeerde, deed de medische staf er alles aan om hem toch fit te krijgen. Er was druk.

Ondertussen is de hemel boven Madrid na vier zeges op rij weer opgeklaard. Benzema, Vinicíus en Federico Valverde hebben net op tijd de weg naar doel teruggevonden. Op Anfield rekent Real straks ook op zijn man van de grote momenten.

Naar de persconferentie stuurde Real hem gisteravond niet. Nochtans zet hij in Engeland graag de puntjes op de i; het land waarin hij zich ondergewaardeerd voelt sinds zijn passage bij Chelsea.

Dit zei Courtois de voorlaatste keer dat hij met Real op het eiland passeerde: “Ik heb geen awards nodig om te weten dat ik de beste ben. Dat is iets voor journalisten om over te praten. Als je in Spanje vraagt of ik de beste ter wereld ben, zullen ze misschien ‘ja’ zeggen. In Engeland iets anders. Ik speel met vertrouwen. Dat geloof in jezelf is zo belangrijk voor keepers. Vooral op het veld. Ik weet dat ik een van de besten ben.”

Liverpool - Real Madrid om 21 uur