Courtois boos om overvolle kalender, ook Belgische voetbalclubs komen in problemen

Thibaut Courtois trekt aan de alarmbel: ‘We spelen te veel wedstrijden.’ En dan komt er volgend seizoen nog een winter-WK in Qatar bij. Ook voor de Belgische profclubs wordt het proppen om veertig speeldagen plus de beker in de kalender te krijgen.

Thibaut Courtois is boos en dat komt niet alleen door de nederlagen van de Rode Duivels tegen Frankrijk en Italië. Hij is vooral moe. De kalender zit te vol om troostfinales van een kunstmatig toernooi als de Nations League te spelen, vindt hij.

“Op het einde van dit seizoen zal ik twee jaar aan een stuk hebben gespeeld. We spelen gewoon te veel wedstrijden. In juni 2022 zijn er opnieuw vier matchen in de Nations League. Waarom? Niemand geeft nog om ons. We hebben na een zwaar seizoen slechts drie weken vakantie. Dat is gewoon niet voldoende om een volledig jaar op het allerhoogste niveau te kunnen presteren.”

Courtois wees na de troostfinale naar de ware reden waarom de kalender zo vol zit. “Deze wedstrijd draaide enkel om geld. Dat is gewoon de waarheid. Het was een extra match op televisie waaraan de UEFA kon verdienen. Oké, voor ons was dit een interessant duel tegen Italië en omgekeerd gold dat ook. Maar kijk hoeveel wijzigingen beide landen hebben doorgevoerd in hun basisopstelling. Was het een finale geweest, dan hadden er andere spelers aan de aftrap gestaan.”

Bijna miljard extra

In de recentste jaarrekening van de Europese voetbalbond staat te lezen dat de kwalificatiewedstrijden voor het EK en de Nations League samen 1,95 miljard euro hebben opgebracht aan ticketing, tv-rechten en hospitality in de cyclus 2018-2022. In de vorige vierjarige cyclus, toen de Nations League niet bestond, was dat iets meer dan 1 miljard euro. “Het verschil is een direct gevolg van de introductie van de Nations League”, klinkt het.

“Nu hebben ze ook een nieuwe clubcompetitie bedacht, de Conference League”, zegt Courtois. “De UEFA kan dan wel boos zijn op clubs die een Super League willen maar ze geeft zelf niks om haar spelers, enkel om het geld in haar zakken.”

Lior Refaelov van Anderlecht jaagt op Club Brugges Charles De Ketelaere. De Belgische clubs spelen veertig competitieduels plus de beker. Beeld BELGA

Wie de kalender erbij neemt kan Courtois’ bezorgdheid over een overvolle kalender enkel volgen. In 2020 en 2021 geraakte het speelschema al uitgesmeerd door corona en alle uitgestelde wedstrijden die met positieve tests gepaard gingen. In 2022-2023 vindt voor het eerst een WK plaats in het midden van het seizoen, namelijk van 21 november tot 18 december in Qatar. Voeg daar nog een voorbereidingsperiode aan toe en je komt al snel aan zes hectische weken midden in een al bomvolle kalender.

Vandaar dat Courtois aan de alarmbel trekt. “Als we blijven zwijgen, zal er niets veranderen. Ze voegen altijd maar matchen toe. Het is erg dat de voetballers hierin niet betrokken worden. En nu hoor je ook dat ze elk jaar een EK of WK willen organiseren. We zijn geen robots.”

Europa eerst

Niet alleen de spelers maar ook de kalendermanager van de Jupiler Pro League zit met de handen in het haar. Want wanneer gaan de nationale competities speeldagen kunnen inhalen die ze door het WK moeten uitstellen? Ruimte op de kalender is er amper, al zeker niet omdat de Europese competities (Champions League, Europa League en Conference League) voorrang krijgen.

Uiteraard heeft de UEFA ook nu in eerste instantie aan zichzelf gedacht. De groepsrondes van de Champions League, Europa League en Conference League zullen zoals altijd afgewerkt worden voor de winterstop. Alleen zal dat door het WK in een nog sneller tempo gebeuren.

De Belgische clubs hebben het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Afgelopen zomer besliste de Pro League om nog tot midden 2023 te blijven voetballen met achttien clubs in 1A. Dat wil zeggen: veertig competitiewedstrijden plus een bekercompetitie. Er zijn amper competities in Europa die meer speeldagen tellen.

Midweekspeeldagen

Wanneer Club Brugge, Anderlecht en co. in 2022-2023 elk vrij weekend zouden aantreden in België komt dat neer op 37 weekends met competitievoetbal. Daar moeten dus nog drie midweekspeeldagen bij komen, plus minstens vijf speeldagen van de bekercompetitie. Of, zoals een bron binnen de Belgische voetbalbond zegt: “Alles is mogelijk. Maar dit wordt toch echt gekkenwerk.”

Veel bewegingsruimte is er niet. De Belgische competitie startte dit seizoen al in het voorlaatste weekend van juli, als een van de vroegste in Europa. De clubs zullen wel bespreken of ze vlak na het WK (finale op 18 december) nog zullen voetballen. Alleen is het op dat vlak een extra moeilijkheid dat Kerstmis en Nieuwjaar beide in een weekend vallen. Twee midweekspeeldagen tussendoor dan maar?

Een laatste optie is om het seizoenseinde van 2022-2023 met een paar weken te verlengen. De UEFA heeft dat bijvoorbeeld gedaan door de finales van de Europese competities enkele weken te verlaten. De Champions League-finale vindt in 2023 plaats op 10 juni.

Maar ook daar ligt een probleem. Als de competitie later wordt beëindigd, betekent dat automatisch een kortere vakantie en voorbereiding op het nieuwe seizoen. Terwijl de prioriteit van de Belgische topclubs in de zomermaanden ligt op de kwalificatie voor de poulefases van de Europese toernooien. Geen te laat einde van het seizoen 2022-2023 dus, wat de marge nog kleiner maakt.