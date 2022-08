Coureurs breken lans voor Francorchamps: ‘Een van de coolste circuits van het jaar’

Terwijl Francorchamps zich opmaakt voor het grote formule 1-feest, nu zondag, is de toekomst van de Belgische grand prix nog altijd onzeker. Wel duidelijk is dat de steun voor het mythische circuit blijft groeien.

Officieel is er nog geen beslissing, die wordt pas in oktober verwacht. Dan belooft het management van de formule 1 een kalender voor volgend seizoen. Inderdaad, veel later dan andere jaren. Het heeft alles te maken met de onzekerheid rond Zuid-Afrika (raakt het circuit daar tijdig klaar?) en China (nog altijd potdicht als gevolg van Covid-19). Komen die twee grand prixs uiteindelijk op de kalender, dan is de kans groot dat het ten koste is van Francorchamps. Stefano Domenicali, CEO van de F1: “We moeten nu eenmaal mondialiseren.”

Als het van de coureurs afhangt moet Francorchamps absoluut op de kalender blijven. “Het is met voorsprong mijn favoriete circuit”, zegt Max Verstappen, een van de grote kanshebbers zondag. “Daarna volgt Suzuka, ook een heerlijke baan. Geweldig om op die twee circuits met een F1-machine te rijden. Er zijn niet alleen heel veel snelle bochten, er zit ook een natuurlijke flow in.”

Oké, er zijn wel meer coureurs die het leuk vinden om op Francorchamps te racen en dat de voorbije weken herhaaldelijk benadrukten, maar Verstappen raakt de essentie. “Ik kijk ook verder. Als weer eens een land van de kalender verdwijnt, dan komt in de plaats heel vaak een soort stratencircuit zoals Miami dit seizoen en Las Vegas volgend jaar. Dat vind ik geen leuke trend. Als dat zo doorgaat, dan bestaat het seizoen over een paar jaar hoofdzakelijk uit stratenparcours. Dan is de fun eraf en hoeft het voor mij niet meer. Kijk, ik snap dat iedereen zo veel mogelijk geld wil verdienen, maar hier vind ik dat er grenzen zijn. De F1 moet topcircuits met een historie koesteren in plaats van alleen nog in straten te gaan racen.”

Van Vettel tot Norris

De term is gevallen. Geld is het belangrijkste criterium voor de Amerikaanse F1-bazen die beslissen waar er wordt gereden. Domenicali probeert dat niet eens te verhullen. “We houden rekening met veel andere aspecten, maar geld is voor iedereen belangrijk. Ook voor ons.”

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt geen blad voor de mond. “Natuurlijk kan iedereen zien dat geld almaar vaker bepaalt waar we koersen. Doodjammer. Het zou zonde zijn dat we daarom fantastische circuits als Francorchamps moeten laten vallen.”

Ondertussen zijn de steunbetuigingen vanuit de coureursgilde niet meer bij te houden. Sergio Perez: “Of ik het jammer zou vinden? Wat dacht je, dit is mijn favoriete circuit.”

Of ex-coureur Jenson Button, nu consultant bij de Engelse televisie: “De F1 moet in de eerste plaats kiezen voor circuits die geweldige koersen opleveren. En dat doe je door naar circuits te gaan waar de coureurs echt zin in hebben en het beste uit zichzelf halen. Een coureur die denkt: ‘ach je kunt hier toch niet voorbijsteken en dit is een saai circuit’ zal altijd minder goed presteren.”

Lando Norris wijst ook de geldzucht met de vinger, maar heeft nog een andere reden om Francorchamps te steunen. “Dit is echt een van de coolste circuits van het jaar. België móét op de kalender, net als Monza, want even mythisch. Ik geef toe: dat mijn moeder Belgische is speelt ook mee. Ik ben voor de helft Vlaming. Als kind bracht ik hier veel tijd door. Vandaar: net als Silverstone beschouw ik Francorchamps als mijn thuisrace.”