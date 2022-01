‘Corrupte’ Rafael Nadal bereikt andermaal halve finale op Australian Open

“Dit is een klein mirakel”, zei Nadal, die in de vierde set een dokter riep vanwege een maagprobleem. “Ik was fysiek kapot, maar mijn service werkte gelukkig goed. Het was heel warm en de omstandigheden waren zwaar. In het begin van de vijfde set maakte ik me heel wat zorgen en dacht ik dat het moeilijk ging zijn om te winnen. Maar hier sta ik nu, in de halve finale, na een zege tegen een geweldige speler. Ik ben superblij.”

Minder blij was Shapovalov. Tijdens de wedstrijd al had de Canadees zijn beklag gedaan bij scheidsrechter Carlos Bernardes – “Jullie zijn allemaal corrupt” – omdat Nadal veel tijd nam tussen de punten. Naderhand was hij nog niet uitgeraasd. “Dat ik hem corrupt noemde was verkeerd van mij. Maar ik blijf bij mijn standpunt: ik vind het unfair waar ‘Rafa’ allemaal mee wegkomt. Er zijn grenzen, regels. Het voelt alsof je het niet enkel tegen de speler opneemt maar ook tegen de scheidsrechters, tegen zoveel meer.”

Op de vraag of de Grote Drie (Nadal, Federer en Djokovic) anders behandeld worden moest Shapovalov niet lang nadenken: “Honderd procent zeker! Het is al moeilijk genoeg om hen te kloppen. Als je hun voordelen geeft, dan wordt het alleen maar zwaarder.”

Nadal wilde er niet te veel energie aan verspillen. “Ik geloof echt niet dat ik een voorkeursbehandeling krijg. De laatste jaren hebben we trouwens een timer op de baan, zodat het fair is voor iedereen. Ik vind het spijtig voor hem, het is soms lastig zo’n nederlaag te accepteren. Vooral omdat hij waarschijnlijk voelde dat ik stikkapot zat.”

Nadal krijgt nu twee dagen om uit te rusten voor zijn halve finale tegen Matteo Berretini. De Italiaan klopte Gaël Monfils (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2).

Barty blijft op koers

Ashleigh Barty overklaste gisteren Jessica Pegula (6-2, 6-0) en staat voor de tweede keer bij de laatste vier in haar thuistoernooi. Wie zaterdag de Daphne Akhurst-trofee mee naar huis wil nemen zal voorbij de indrukwekkende Barty moeten; in haar vijf matchen tot nu toe moest ze amper zeventien games afgeven.

Madison Keys weet meteen haar opdracht in de halve finale morgen. De Amerikaanse hardhitter won in haar kwartfinale van Barbora Krejcikova (6-3, 6-2) en bevestigde daarmee haar sublieme start van 2022. Zeven jaar geleden was Keys al eens halvefinaliste in Melbourne.