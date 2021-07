Corona sluipt voor het eerst Team Belgium binnen: triatleet Jelle Geens blijft in België na positieve test

Jelle Geens is in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Europa besmet geraakt met het coronavirus, meldt het BOIC in een persbericht. Onze landgenoot kan daardoor niet deelnemen aan de triatlon bij de mannen. Geens is in tegenstelling tot Belgian Hammers-ploegmaats Claire Michel, Valerie Barthelemy en Marten Van Riel zelfs nog niet in Tokio.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bevestigde vanochtend vroeg het nieuws . “Jelle Geens raakte besmet met corona terwijl hij zich nog aan het voorbereiden was op de Olympische Spelen in Europa. Volgens het Playbook voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 is een vertrek naar Tokio alleen mogelijk indien de reiziger in de 14 dagen voor het vertrek symptoomvrij is en in de laatste 96 uur voor het vertrek op twee verschillende dagen negatief heeft getest in een door Japan geaccrediteerd laboratorium”, legt het BOIC uit.

Wat zijn de opties van Geens nu?

Geens is nog niet afgereisd naar Japan en zal maandag dus ook ontbreken in de individuele race, waardoor Marten Van Riel de enige Belg aan de start wordt. “Intussen is Jelle symptoomvrij en heeft hij één keer negatief getest. Indien mogelijk, zal hij de komende dagen naar Tokio afreizen, zodra dit in overeenstemming is met het draaiboek, om voor de Belgische Hammers deel te nemen aan de olympische Mixed Relay die zaterdag 31 juli gepland staat”, gaat het verder.

Jelle Geens. Beeld BELGA

Noah Servais staat klaar om Geens te vervangen mocht hij de gemengde competitie (met ook Claire Michel en Valerie Barthelemy) eveneens missen. “Noah is ondertussen naar Japan gereisd om de deelname van de Belgian Hammers aan de olympische Mixed Relay veilig te stellen. Hij bereidt zich in het Team Belgium Belfius Basecamp in Mito als reserve atleet voor op een mogelijke start in de olympische Mixed Relay in het geval Jelle Geens niet tijdig naar Japan kan afreizen”, aldus het BOIC.

Geens hoopt in Tokio voor de tweede keer deel te nemen aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden eindigde hij in Rio de Janeiro als 38ste in de individuele triatlon bij de mannen. Ondertussen was hij uitgegroeid tot één van de schaduwfavorieten voor een medaille. Streep door de rekening dus voor Geens en mogelijk ook de Belgian Hammers.