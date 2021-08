Controverse in het baanwielrennen: ontlopen Denen met tape de strikte UCI-regels rond kousenhoogte?

Alle vier de renners maakten gebruik van de tape: Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen en Rasmus Pedersen. De controversiële UCI-regel rond de kousenhoogte werd geïntroduceerd in oktober 2018. Volgens artikel 1.3.033 is exact vastgelegd hoe hoog kousen en overschoenen in competitie mogen komen. Niet zo hoog als de door de Denen aangebrachte tape.

Afgaande op data van NoPinz (het merk dat overschoenen maakt die zowel door de UCI goedgekeurd zijn als schoenen met kousen die tot de knie komen), is het potentiële voordeel van zijn ‘schoen met cover tot kniehoogte' gelijk aan het equivalent van 2 watt, in vergelijking met de door de UCI gereguleerde aerodynamische sok. In een sport waar elke milliseconde belangrijk is, een significant voordeel.

Beeld rv

Hoewel zo'n tape niet expliciet verboden is in het technische reglement van de UCI (renners doen het bijvoorbeeld geregeld met een soort van kinétape), staat er in datzelfde artikel 1.3.033 ook: “Ieder niet-essentieel element, met als doel niet louter bescherming te bieden, is verboden. Dit geldt ook voor elk materiaal dat of substantie die aangebracht wordt op de huid en geen kledij is.”

De regel lijkt dus duidelijk, maar waarom mocht het Deense kwartet dan toch zo aan de start komen? Hebben de baancommissarissen het dan simpelweg niet gezien? Mogelijk. Net zoals het mogelijk is dat iemand van de UCI nu al in contact is met de olympische baanverantwoordelijken in Tokio om de tape alsnog te verbieden.

Beeld AFP

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat de UCI snel in actie schiet nadat het een aerodynamisch voordeel opmerkt. In 2018 werd Lotto-Soudal een verbod opgelegd op de ‘speed gel’ die ze hun renners op de benen lieten aanbrengen. Of misschien hebben de Denen, die samenwerken met Dan Bigham, een ingenieur die gespecialiseerd is in aerodynamica, het gewoon slim aangepakt en een legitiem achterpoortje ontdekt?

Afwachten tot morgen dus. Dan neemt Denemarken het op tegen Groot-Brittannië. Zij klokten als vierde af in de kwalificaties. In de andere ‘head to head’ gaat het tussen Italië en Nieuw-Zeeland, die respectievelijk de tweede en derde snelste tijd lieten optekenen. De winnaars van die twee halve finales werken woensdag de race om goud af.