Contador stopt met wielrennen na Vuelta

De 34-jarige Contador is tweevoudig Tourwinnaar. Ook de Giro d'Italia won hij twee keer. De Vuelta, de ronde van zijn eigen land, won hij zelfs drie keer. In de afgelopen Tour de France werd hij teleurstellend negende, op meer dan acht minuten van winnaar Chris Froome. De Brit gaat hij in de Vuelta, die op 19 augustus in het Franse Nîmes begint, opnieuw treffen.

Strijdlustige klimmer

Contador zal de geschiedenis ingaan als een immer strijdlustige klimmer, een smaakmaker in de bergen. Bij zijn debuut in de Tour in 2005 eindigde hij als 31e. Twee jaar later won hij de belangrijkste rittenkoers, nadat Rabobank Michael Rasmussen in het geel naar huis had gestuurd omdat de Deen had gelogen over zijn voorbereiding. In 2009 won Contador de Tour nogmaals. Het jaar erop stond hij opnieuw in het geel op de Champs-Élysées, maar die zege werd hem later ontnomen omdat bij een controle het verboden product clenbuterol in zijn lichaam was gevonden. Het was een minieme hoeveelheid, door Contador verklaard als het gevolg van het eten van besmet vlees.

Ook zijn eindzege in de Giro van 2011, waar hij hangende het onderzoek mocht starten, werd later geschrapt. Begin 2012 werd Contador alsnog voor twee jaar, met terugwerkende kracht tot augustus 2012, geschorst. Na terugkeer in het peloton won hij nog twee keer de Vuelta en een keer de Giro, in 2015. Samen met Steven de Jongh, al jaren zijn vaste begeleider, moest Contador na de opheffing van de Tinkoff-ploeg voor dit jaar op zoek naar een nieuwe werkgever. Dat werd Trek-Segafredo, waarvoor hij nog geen overwinning boekte. Dit jaar werd hij tweede in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Baskenland.

Bekijk hieronder zijn afscheidsfilmpje.