Competitieopener Antwerp-Anderlecht niet op de Bosuil?

"Momenteel wordt heel hard gewerkt op de Bosuil. Alles verloopt volgens schema", klinkt het bij de roodhemden. "Aangezien de deadlines zo strak zijn, moet de club echter rekening houden met alle mogelijke scenario's. De veiligheid van de supporters is daarbij prioritair. Om op alles voorbereid te zijn, onderzoekt de club alvast de mogelijkheden om - enkel indien nodig - op een andere locatie wedstrijden te organiseren. De voorkeur blijft Plan A, waarbij de thuiswedstrijden op de Bosuil worden afgewerkt."



Nog volgens GvA zou het speelveld door de werken momenteel ook omgedoopt zijn tot een zandbak, maar ook dat zal voor geen enkel probleem zorgen. Bij Lierse tot slot was er volgens onze bronnen bovendien nog niemand op de hoogte van een eventuele competitieopener in hun thuishaven.



Promovendus en landskampioen Anderlecht trappen het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League op gang op vrijdag 28 juli, om 20u30.