Competitieformat verscheurt Pro League andermaal, vandaag volgt groot debat

Er is één zekerheid in het Belgische voetbal: staat de zomer voor de deur, dan stemmen de profclubs over een competitiehervorming, of wordt toch een poging hiertoe gedaan.

De intentie van Lorin Parys, de nieuwe CEO van de Pro League, was om vandaag te stemmen over één format. Een extra jaar met achttien clubs voetballen in 1A, om nadien trapsgewijs naar zestien en tot slot veertien te gaan. De tweede klasse zou worden aangevuld tot achttien ploegen, inclusief vier U23-teams. De play-offs zouden blijven bestaan, zonder halvering van de punten.

Een idee dat vooral de grote clubs genegen zijn. Minder wedstrijden zou een verhoging van de kwaliteit moeten betekenen, wat volgens een auditbureau hogere transferwinsten en tv-gelden met zich mee zou brengen. Maar de toegevingen naar de kleine clubs, waaronder afschaffing van het meervoudige stemrecht en een herschikking van de tv-gelden, blijken minder royaal dan ze op het eerste gezicht lijken. Beslissingen zouden in de toekomst genomen moeten worden met een meerderheid van 80 procent. In de praktijk betekent dat zo goed als: gebetonneerd. Ook zakken de startvergoedingen van de U23-ploegen in tweede klasse met 2 miljoen euro (500.000 in plaats van 1 miljoen per club).

Verschillende praatgroepen

De kleine clubs weren zich daarom als een duivel in een wijwatervat. Zeventien kleine en middelgrote ploegen uit 1A en 1B hebben de Pro League aangeschreven met de vraag ook te mogen stemmen over een competitieformule met achttien eersteklassers. Zonder play-offs, met twee rechtstreekse degradanten en een barragist. Dat betekent voor de goede orde niet dat ze alle zeventien van oordeel zijn dat zo’n traditionele competitie beter is dan wat al op tafel ligt. Maar ze vinden wel allemaal dat op zijn minst de beide opties tegen elkaar afgewogen moeten worden.

CEO Parys gaf die kleine en middelgrote clubs gehoor en verving daarom de stemming van vanmiddag door een debat. In grote lijnen zou het gaan om verschillende praatgroepen. “Door de vraag van zeventien clubs merkte ik dat we nog niet klaar zijn om te stemmen. Dat is niet onlogisch: het format dat op tafel ligt (de 14-18-formule, red.) is immers zeer ingrijpend”, stelt Parys. “Het is belangrijk dat we onze tijd nemen om de verschillende opties door te spreken. Zo kunnen we mogelijk tot een betere beslissing komen.” De bedoeling blijft wel om later deze maand effectief te stemmen.

Gevoelig onderwerp

De grote clubs zijn evenwel verbolgen over het feit dat de stemming van vandaag wordt ‘geblokkeerd’ door het voorstel van de zeventien kleinere clubs. Binnen de G5 gaan er zelfs stemmen op om zo snel mogelijk over te gaan naar een eerste klasse met (in eerste instantie) zestien clubs, die zich afscheiden van de rest. De zestien clubs vormen in dat idee de Pro League, de tweedeklassers zouden worden ondergebracht in hun eigen organisatie. Zo willen ze tegenkanting van de kleinere clubs inperken. Een gevoelig onderwerp dat, als het straks op tafel wordt gegooid, ongetwijfeld tot verhitte discussies zal leiden.

Er wacht de Pro League dus een heuse uitdaging om de violen te stemmen. Zonder tweederdemeerderheid keren we in het seizoen 2023-2024 terug naar het oude format: zestien 1A-clubs en in principe géén integratie van U23-teams meer in 1B. Dat wil ook zeggen: drie rechtstreekse dalers in de komende competitie.

Dan blijft die ene zekerheid over: volgende zomer stemmen de clubs over een competitiehervorming, of doen ze toch een poging hiertoe.