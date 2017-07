Colsaerts wordt negentiende op Scottish Open golf

Nicolas Colsaerts is dankzij een ultieme ronde van 68 slagen nog in de top-20 van het Scottish Open golftoernooi (EPGA/7.000.000 euro) in het Schotse Troon geëindigd.

Colsaerts was na een zwakke derde ronde van 78 slagen naar een gedeelde 28e plaats weggezakt, maar putte zondag op zijn eerste negen holes vier birdies weg. Op de tweede parcourshelft lukte de 34-jarige Brusselaar nog een birdie op de veertiende hole waarna hij op de zestiende hole in de fout ging, wat resulteerde in een ronde van vier onder par.



Colsaerts maakte uiteindelijk nog negen plaatsen winst. Met zijn totaalscore van 283 slagen, vijf onder par, telde hij acht slagen meer dan Rafael Cabrera Bello. De 33-jarige Spanjaard zette een foutloze laatste ronde neer van 64 slagen, acht onder par. Hij kwam hiermee op gelijke hoogste van de Engelse outsider Callum Shinkwin, die op zijn laatste hole een bogey moest incasseren. Er kwam een play-off aan te pas waarbij Cabrera Bello op zijn eerste extra hole een birdie wegputte voor zijn derde European Tour-zege. ©Getty Images Eindstand:

1. Rafael Cabrera Bello (Spa) 275=70-72-69-64 -13

(Wint met birdie op eerste extra hole)

2. Callum Shinkwin (Eng) 275=67-68-72-68

3. Matthieu Pavon (Fra) 278=69-74-69-66

4. Padraig Harrington (Ier) 280=67-68-79-66

. Anthony Wall (Eng) 280=71-71-69-69

. Matt Kuchar (VSt) 280=68-70-73-69

. Ryan Fox (NZe) 280=72-69-69-70

. Andrew Dodt (Aus) 280=67-69-71-73

9. Robert Rock (Eng) 281=73-69-73-66

. Søren Kjeldsen (Den) 281=71-72-70-68

. Lee Slattery (Eng) 281=75-68-70-68

. Andy Sullivan (Eng) 281=70-72-67-72

. Ian Poulter (Eng) 281=72-71-72-76

...

19. Nicolas Colsaerts (Bel) 283=70-67-78-68