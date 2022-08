Colombiaan Higuita wint derde rit in Ronde van Polen

Voor Higuita is het de vijfde zege van het seizoen. De 25-jarige wielrenner werd eerder dit jaar Colombiaans kampioen, won de Ronde van Catalonië en ritten in de Ronde van de Algarve en in de Ronde van Romandië.

Higuita neemt ook de leiding in het algemeen klassement over van de Noor Jonas Abrahamsen. De Colombiaans kampioen heeft vier seconden voorsprong op Bilbao en zes op Hermans.

De lange rit begon met een groot deel dat nagenoeg vlak was. Een kopgroep van vijf kreeg enkele minuten voorsprong. De Duitser Michel Hessmann van Jumbo-Visma bleef het langste over. Hij kwam alleen over de derde van drie hellingen, maar werd meteen daarop ingerekend.

In Przemysl wachtte de renners nog een steile slotklim van zo’n anderhalve kilometer met een stuk van 16 procent. Mike Teunissen plaatste zijn aanval aan de voet van de klim en sloeg een aardig gat. Maar het was nog ver. Onder aanvoering van Ineos werd de renner van Jumbo-Visma teruggehaald. Higuita had zijn krachten het beste verdeeld en bleef op het laatste steile stuk Bilbao en Hermans overtuigend voor. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de 25e plaats. De renner van Team DSM gaf 19 seconden toe op Higuita.

De Ronde van Polen duurt tot en met vrijdag.