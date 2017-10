Collega's verkiezen Justin Thomas tot PGA-speler van het Jaar

De Amerikaanse golfer Justin Thomas is verkozen tot Speler van het Jaar door zijn collega's van het Noord-Amerikaanse profcircuit (PGA Tour). Dat heeft de PGA vandaag bekendgemaakt.

Op 24-jarige leeftijd stak Thomas eerder dit jaar zijn eerste major op zak. In augustus won hij de PGA Championship, de vierde en laatste major van het seizoen. Verder pakte de Amerikaan de eindzege in de FedEx Cup en won hij de CIMB Classic in Kuala Lumpur, het Sentry Tournament of Champions in Maui (Hawaï), het Sony Open in Hawaï en het Dell Technologies Championship. Sinds 1960 is Thomas pas de derde golfer, na Tiger Woods en Jordan Spieth, die voor zijn 25e verjaardag vijf toernooien, waarvan één major, in één seizoen wint.



Op de erelijst volgt Thomas zijn landgenoot Dustin Johnson op.