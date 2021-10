Colbrelli wint, Florian Vermeersch is de revelatie van deze Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel lag wat verder op hetzelfde grasveld. Van der Poel was de vleesgeworden miserie. Hij verstopte zijn gezicht achter zijn armen, achter een poot van een nadarafsluiting, en probeerde in ongeloof van de nederlaag te bekomen. Niet gewonnen? Was het echt? Hoe moet Gianni Moscon zich overigens hebben gevoeld?

En dan was er Florian Vermeersch. Florian Vermeersch was even spoorloos, verdwenen uit het zicht van de camera’s. Je zag persman Philippe Maertens reikhalzend zoeken. Waar is Vermeersch? Had net nog zijn vlakke hand op het stuur van zijn koersfiets geklopt, nadat Colbrelli hem had geklopt in de sprint. Alsof de handen nog geen zeer genoeg deden. Vermeersch, een renner van 22 jaar nog maar, werd tweede in zijn allereerste Parijs-Roubaix. Tweede. Dat is beter dan Tom Boonen in zijn eerste Parijs-Roubaix. En Vermeersch had net zo goed kunnen winnen.

Dat is allemaal snel en gemakkelijk gezegd natuurlijk. Maar toch. We kennen Florian Vermeersch van het WK twee weken geleden, waar hij brons pakte in de tijdrit bij de beloften. En vervolgens in de wegrit bij de beloften een masterclass weggaf in hoe hij zijn kopman Thibau Nys aan de winst zou helpen. Dat lukte niet, maar dat lag niet aan Vermeersch.

Ook gisteren in Parijs-Roubaix deed Florian Vermeersch alles goed. Vermeersch ging mee in een vroege vlucht, precies zoals ze dat van de ploeg hadden gevraagd. Hij deed dat niet om een keer op televisie te komen. Daar dienen alle andere vroege vluchten voor, maar niet deze. Dit was de vroege vlucht die over winst of verlies in Parijs-Roubaix zou beslissen. Dat had Vermeersch ook snel door.

Hij reed hard genoeg om voorop te blijven. Maar hij reed zeker niet zo hard dat hij in de finale helemaal leeg zou lopen. Hij werd nog gelost door Gianni Moscon en kwam vervolgens, in een groepje met Sonny Colbrelli en Mathieu van der Poel, terug op Moscon.

Florian Vermeersch, vertelde hij, onthield van de parcoursverkenning afgelopen donderdag het belangrijkste wat zijn twee ploegmaats en ex-Roubaix-winnaars Philippe Gilbert en John Degenkolb hem vertelden: blijf altijd rijden. “Op de Carrefour de l’Arbre wist ik dat ik voor de overwinning aan het rijden was.”

Dat is er gisteren niet van gekomen. Maar het had gekund. Florian Vermeersch was, voor wat de Belgen betreft, de echte held van Parijs-Roubaix.

Tot spijt van Wout van Aert, die gisteren als zevende over de streep bolde en na het wereldkampioenschap in Leuven ook zijn laatste grote doel van dit seizoen niet heeft kunnen waarmaken. Van Aert was nooit echt in the game. Zodat we misschien kunnen besluiten dat het WK in Leuven niet zomaar een eenmalige offday was. Dat hij in Leuven al een beetje over zijn top was. En gisteren weer. Dat was niet het plan. En dat gaan ze de komende maanden en weken bij zijn Nederlandse ploeg ongetwijfeld tot de bodem uitzoeken.