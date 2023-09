Coco Gauff maakt droom waar met US Open-zege

“Dit betekent zoveel voor mij. Ik ben een beetje in shock”, reageerde Gauff, die haar tweede grandslamfinale speelde. Vorig jaar werd ze runner-up op Roland Garros. “Het verlies in Parijs was een heel bittere pil. Alles wat ik heb doorgemaakt, doet deze zege nog zoeter smaken. Ik wist dat ik geen kans zou maken als ik niet alles zou geven. Aryna is een ongelooflijke speelster en verdient de nummer 1-plaats.”

Gauff richtte zich vervolgens tot haar familie in de tribune. “Vandaag was de eerste keer dat ik mijn vader heb zien wenen”, lachte ze. “Hij nam mij mee naar dit toernooi toen ik jong was om Serena en Venus te zien spelen. Het is ongelooflijk om hier nu zelf te staan.”

Gauff noemde de zussen een inspiratiebron. “Zij zijn de reden waarom ik deze trofee heb. Ze lieten mij geloven in deze droom toen ik opgroeide. Er waren niet veel zwarte speelsters die de sport domineerden, maar zij deden het wel.”

Aryna Sabalenka, eerder dit seizoen winnares van de Australian Open, greep naast een tweede grandslamzege maar mag zich wel troosten met de nummer 1-positie. Die neemt ze maandag over van Iga Swiatek.

“In de eerste set had ik mijn emoties goed onder controle. Ik was gefocust op mijn spel, niet op het publiek of hoe zij bewoog. Maar in de tweede set begon ik te veel na te denken en makkelijke ballen te missen. Dat waren sleutelmomenten waardoor de partij kon kantelen”, aldus de Wit-Russische.