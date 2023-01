Coach Vrancken doet Genkse vormdip af als onzin: ‘We hebben de minst gepasseerde verdediging’

Tweeënvijftig punten na twintig matchen, en toch is er voor het eerst dit seizoen sprake van iets wat er op een vormdipje lijkt bij Racing Genk. Er was de pijnlijke 0-3 tegen Antwerp thuis in de beker, gevolgd door een moeizame overwinning tegen Zulte Waregem, de voorlaatste in de stand die bijna 60 procent balbezit had in de Cegeka Arena. Het maakt Wouter Vrancken, vanavond terug van schorsing, niet ongerust.

“Helemaal niet zelfs. Het is soms wat kort door de bocht om te spreken van minder kwaliteit”, zegt de trainer van Genk. “Je moet het realistisch bekijken. Mijn spelers hebben dit seizoen de lat voor zichzelf al behoorlijk hoog gelegd en je moet zien dat je dan niet het slachtoffer wordt van je eigen succes.”

Het is bovendien een kwaliteit om je mindere matchen over de streep te trekken, vindt Vrancken. “Dat hebben we dit seizoen al vaker gedaan. Denk maar aan matchen waarin we met tien vielen, zoals op Anderlecht en OHL. We kunnen dan terugvallen op onze teamdiscipline en sterke defensie. We hebben de minst gepasseerde verdediging van de competitie, dat geeft een houvast. Ik stel vast dat we wonnen tegen Zulte Waregem en we uitliepen op concurrenten Antwerp en Club Brugge, zo erg zal het dus niet zijn.”

Prestaties kaderen

Vrancken wil dus niet dat zijn ploeg zich complexen laat aanpraten. “Neem de match tegen Antwerp. Als je die achteraf analyseert, zie je dat zij counterden en uit hun eerste drie kansen scoorden. Wij deden dat niet. Daar moet je doorheen kijken. Onze taak als staf is om de prestaties van de spelers in het juiste perspectief te plaatsen. Je moet ze doen inzien dat het nu beter is dan wat sommigen in de buitenwereld beweren. Net zoals we voorheen werkpunten aanhaalden op de momenten dat ze uitvoerig werden bewierookt.”

Een van de spelers die de laatste weken in mindere doen zijn is Mike Trésor. De vleugelspits kende tegen Zulte Waregem een moeilijke match. Illustratief was zijn misser alleen voor Sammy Bossut. “Toch gaf hij in die wedstrijd zijn veertiende assist van het seizoen”, merkt zijn coach fijntjes op. “Trésor wordt door zijn statistieken natuurlijk ook nadrukkelijk gevolgd. Tegenstanders focussen meer op hem. Daar kunnen andere spelers van profiteren.”

Westerlo - Racing Genk om 20.45 uur