Coach Serneels voor topduels in Arnold Clark Cup: ‘Natuurlijk willen we winnen’

Morgen gaat in Engeland de Arnold Clark Cup van start. De Red Flames nemen het er op tegen Europees kampioen Engeland, Zuid-Korea en Italië. Spelen in Milton Keynes, Coventry en Bristol tegen drie WK-deelnemers betekent meer prestige, betere tegenstanders en meer volk.

Bondscoach Serneels moest geen twee keer nadenken toen de Red Flames werden uitgenodigd voor het toernooi want er zijn sterkere tegenstanders dan op de andere toernooien. “De uitdaging is om tegen de topteams meer kansen te creëren. Dat is de volgende stap die we nu moeten zetten.” Denk aan de laatste twee wedstrijden op het EK. Tegen Zweden in de kwartfinale en in de laatste wedstrijd in de groepsfase waren er amper kansen. Er werd met 1-0 gewonnen van Italië en met 1-0 verloren van Zweden.

België speelde Italië naar huis op het EK. Donderdag zal Italië klaar zijn voor revanche. Dat voelde Serneels al meteen, bij het eerste contact met de Italiaanse bondscoach. Bertolini en Serneels werken allebei met hun team aan een omwenteling. Ze moeten beter kunnen. Meer kansen en meer doelpunten is wat ze nodig hebben. Want het fundament van Italië staat er altijd en dat van de Flames eigenlijk ook.

De Flames geven nooit veel weg. De coach heeft voor zijn defensie keuzes gemaakt. Kees, De Neve, Tysiak (wel geblesseerd) in het centrum. Soms doet hij het met die drie. Voor de rechts- en linksachter zit er in zijn selectie een duidelijk statement: Cayman en Wijnants worden van de aanval naar de defensie overgeheveld. Isabelle Iliano is op de terugweg na een zware revalidatie. Met Philtjens, Deloose en Vangheluwe erbij is de bondscoach wel klaar met de selectie achterin.

België heeft een goed middenveld. Missipo, Vanhaevermaet en Biesmans zijn zo goed als zekerheden in de selectie. Wat extra frivoliteit mag er wel nog bij.

Voorbereiding Nations League

Féli Delacauw (Fortuna), Fran Meersman (Gent), Jill Janssens (OHL), Marie Detruyer (OHL), Valesca Ampoorter (OHL), Michelle Colson (Anderlecht) en Welma Fon (Standard) zijn jong en hebben nog niet zoveel minuten gemaakt voor de Flames. Ze moeten zich nu wel bewijzen. De groep is groot, de jongste 18. De coach koos ervoor om Marie Minnaert en Shari Van Belle bij de U23 te laten. “Ze waren er veel liever bijgeweest in Engeland, dat begrijp ik. Maar met de U23 kunnen ze wel twee keer 90 minuten spelen.”

De doelpunten van Fon bij de U23 rechtvaardigen haar selectie. Jassina Blom moest (alweer) geblesseerd afhaken. Voor het EK haalde ze de finale selectie ook niet. Met haar uniek profiel, theoretisch een garantie voor goals, had Serneels haar er mogelijk graag bijgehad.

De bondscoach refereert naar de wedstrijd tegen Noorwegen. 0-1 verloren maar “genoeg kansen om te winnen, dat wil ik zien.” En dan moeten die ballen nog binnen. Dat is cruciaal.

Met de drie van de Arnold Clark Cup erbij, spelen de Red Flames zes oefenwedstrijden voor ze in september aan de Nations League beginnen. “Matchen tegen kleinere landen zoals Kosovo en Albanië zitten er niet meer tussen.” Dus ook in de voorbereiding meer matchen tegen topteams.

Waarschijnlijk kan iedereen in Engeland op speelminuten rekenen. Tegen Engeland brengt Serneels dan allicht zijn beste elf aan de aftrap. Het wordt veilen aan een betere balans tussen de stevige basis rond Nicky Evrard en een swingende en doeltreffende aanvalslinie rond Tessa Wullaert. Daarmee moet België met de top 16 van Europa de Nations League spelen en met dezelfde 16 landen strijden voor de plaatsen op het EK in 2025. Ga er maar vanuit dat het, in groepen van vier, zes keer duelleren wordt met sterkere tegenstanders.

De wedstrijden van de Red Fames op de Arnold Clark Cup zijn te zien bij RTBF. De eerste twee online bij auvio.rtbf.be en de wedstrijd tegen Engeland bij de RTBF TV-zender Tipik.

16 feb. België - Italië 17u45

19 feb. België - Zuid-Korea 19u15

22 feb. Engeland - België 20u45