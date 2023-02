Coach Scott Parker voor Champions League-wedstrijd: ‘Dit kan een keerpunt zijn’

‘Fearless.’ Tot vier maal toe herhaalde Scott Parker dat Club Brugge woensdagavond geen angst mag tonen tegen het veel sterker geachte SL Benfica. “We moeten buiten komen en het beste van onszelf laten zien.” Of dat genoeg zal zijn, valt af te wachten.

De coach voelde zich dinsdagmiddag in zijn element. Voor het eerst sinds zijn voorstelling onderwerp van een druk bijgewoonde persconferentie. Eentje met een internationaal karakter. Veel luidruchtige Portugezen, een Noor ook die hem verraste met een vraag over Nusa. Parker voerde een strijdvaardig betoog, ondanks die ene overwinning in de zeven matchen met hem aan het roer. Met respect voor Benfica, toch een club van een ander kaliber dan SV Zulte Waregem of Royal Sporting Club Charleroi: “Het is een tegenstander van een hoger niveau dan we gewoon zijn. We moeten dat respecteren en daar goed mee omgaan. Maar we moeten ook competitief zijn. Hopelijk kunnen we er iets tegenover zetten en een impact hebben op deze fase van het toernooi. Dit is een geweldige kans - we willen ons tonen. We hebben niets te verliezen.”

Tot dusver bracht Parkers periode bij Club niet wat hij er zelf van verwacht had: “Misschien kan dit een keerpunt zijn, ja. Ik zie al veel vooruitgang, alleen zijn we er resultaatgewijs niet goed in geslaagd overwinningen te pakken.” Hoe stroef het de jongste weken ook liep, ook Parker weet tot wat dit Club Brugge in staat is: “Natuurlijk was ik onder de indruk van de groepsfase van mijn team. Zoals we gespeeld hebben in een toch kwalitatieve poule… Dat was een ‘massive achievement’ - een enorme prestatie. Er is enorm veel werk geleverd om te komen tot het punt waar we nu staan. Ik zie de kwaliteiten van deze groep - het verbaast me dan ook niet dat we hier staan.”