Coach Buijs gecharmeerd door volkse karakter van KV Mechelen

Vergezeld van vrouw, zus en vrienden wandelde Danny Buijs (39) gisteren op het middaguur de skybar van het AFAS Stadion binnen. Klaar voor zijn eerste uitdaging buiten Nederland.

“De klik met KV Mechelen was er van bij de start”, opende Buijs, die overkomt van FC Groningen en een contract van onbepaalde duur tekende. “Ik heb intensieve gesprekken gevoerd met het bestuur en heb twee wedstrijden bezocht in de play-offs. Die hebben me over de streep getrokken. De volkse sfeer in deze club past perfect bij mij.”

Buijs presenteerde zichzelf als temperamentvol, een eigenschap waar ze in Nederland al uitvoerig kennis mee maakten. Hij animeert langs de zijlijn met luid gebrul en soms een akkefietje. “De aard van het beestje, dat zal er nooit helemaal uit gaan”, lachte hij. “Anderzijds is dat temperament mijn kracht. Er is niks mis mee om je team fanatiek te coachen. En ik zal ook hier fouten maken. Het toont aan dat trainers mensen zijn.”

Bij Groningen installeerde Buijs een sterke defensieve organisatie. Het leverde hem zelfs de vergelijking met Diego Simeone (Atlético Madrid) op. Buijs: “Mensen vinden het leuk om etiketjes te plakken. Dat komt waarschijnlijk voort uit de combinatie van onze weinige tegengoals, de agressieve duels en ik als passionele trainer. Maar ik ben bij lange geen Simeone.”

Tips van Vrancken

Buijs sprak met zijn voorganger Wouter Vrancken alvorens hij zijn handtekening zette. “Ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Natuurlijk ambieer ik ook aanvallend en attractief voetbal. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van het spelersmateriaal.”

Volksmens Buijs, die zich alleen in Mechelen zal settelen, mikt naast resultaten vooral op een goede relatie met de Mechelse aanhang. “Toen ik die eenheid tussen fans en spelers zag nadat ze in de laatste minuut verloren van Gent, dat is nog belangrijker dan resultaten. Het bewaart de cultuur van deze volksclub.”

Al hoeven we Buijs zelf niet meteen in de spionkop te verwachten. “Een trainer moet niet op de voorgrond staan. Ik zal mijn spelers daarentegen altijd aanmoedigen om, ongeacht het resultaat, de relatie met onze supporters te onderhouden. Een handtekening of een selfie is een klein gebaar dat een groot verschil kan maken.”