Coach Borlée: ‘De 400 meter is zo veeleisend. Nog elke dag sta ik te kijken van hun inzet’

Zelfs een Belgisch record volstaat niet. Voor de vierde keer in evenveel finales grijpen de Belgian Tornados naast een olympische medaille. ‘Ik kan mijn jongens niets kwalijk nemen’, zegt trainer Jacques Borlée.

Zaterdag, meteen na de race, was Jacques Borlée (63) niet aanspreekbaar. Te aangedaan, want zoals het er nu naar uitziet zullen zijn zonen hun olympisch avontuur, dat elf jaar geleden in Peking begon, afsluiten zonder medaille. Na een korte nacht klinkt de teleurstelling nog altijd door in de stem van de nationale trainer.

Hoe hebt u de avond verteerd?

Borlée: “Het was moeilijk, zeker toen ik in het olympisch dorp aankwam en samen met de ruiters de lift nam. Ik hoorde iedereen voor hen applaudisseren.

“Ik kan mijn jongens niets kwalijk nemen, ze waren fenomenaal. Alleen waren de anderen gewoon beter. Isaac Makwala van Botswana loopt 43.89. Terrence Agard, die een seizoensbeste had van 45.61, laat bij Nederland 43.76 noteren. Dylan werd bij zijn overname dan weer erg gehinderd door Polen en moest in de bocht inhalen, waar hij veel tijd mee verloor. Kevin was majestueus maar zat met fysieke ongemakken en had door een late dopingcontrole een heel korte nacht. Dat zijn allemaal elementen die een rol speelden. Niets aan te doen. De puzzelstukjes vielen gewoon niet helemaal goed voor ons.”

Hoe was Kevin eraan toe? We zagen hem zelden zó teleurgesteld.

“Weet je, sinds een week zit hij met een peesontsteking aan de hamstrings. Kevin wist dat hij met pijn zou moeten lopen. ‘Jo’ en Kevin zijn tweelingen, ze hebben een bijzondere band: als de ene zich blesseert, dan blesseert de andere zich ook vaak. Ik was erg bezorgd dat Kevin net zoals Jo een scheur zou oplopen. De kine en de dokter stonden hem tijdens zijn opwarming constant bij zodat hij klaar zou zijn voor de finale en daarin heeft Kevin werkelijk alles gegeven. Dus ik begrijp zijn ontgoocheling, als je kijkt naar de inspanningen die zijn geleverd. Ik heb niets dan bewondering voor mijn drie zonen en alle andere atleten, inclusief de reservisten voor de 4x400. Hun houding was voorbeeldig.”

Zelfs een nieuw Belgisch record volstond niet voor het podium. Wat konden ze nog meer doen?

“Je kunt altijd meer doen. Ik geef een voorbeeld. Als ik Nederland, dat 36 medailles behaalt, op stage in Zuid-Afrika zie, dan tel ik 25 atleten en een fenomenale staf met onder meer een biomechanicus, een eigen kinesist plus nog eens zes mensen van de universiteit van Stellenbosch die elke namiddag bijspringen. Ik zit daar met tien atleten en een kine en ik moet de baraque alleen overeind zien te houden. Nederland heeft ook een nationaal trainingscentrum in Papendal, waar ze de kennis en ervaringen van de ene sport op de andere overdragen. Bij ons bestaat dat niet. En waar je ook niet naast kunt kijken, is dat atletiek als sport wordt gedomineerd door zwarte atleten. Dat bedoel ik niet racistisch, dat is gewoon een constatering.”

België is het enige land, samen met de VS, dat sinds 2008 elke keer in de olympische finale van de 4x400 meter stond.

“Peking: vierde. Londen: vijfde. Rio: vierde. En dan hier vierde met de Tornados en vijfde met het gemengde aflossingsteam. Het zat ons opnieuw niet mee. Met Cynthia Bolingo erbij maakten we een kans om te winnen, maar ze raakte geblesseerd. Bij de VS mag een man 450 en een vrouw 350 meter lopen zonder te worden gediskwalificeerd. De Dominicaanse Republiek mag bij de opstelling de regels met de voeten treden zonder sanctie. Wat wil je dat ik dan zeg?”

Jacques Borlée: "Kevin zat met fysieke ongemakken en had door een late dopingcontrole een heel korte nacht." Beeld BELGA

Jonathan en Kevin stapelden de afgelopen jaren de blessures op. Zien we hen nog terug in Parijs, of waren dit hun laatste Spelen?

“Ik heb één hoop, namelijk dat we de intensiteit van de trainingen naar beneden kunnen halen door nieuwe technieken, wat ik de voorbije weken al heb gedaan. Dat is noodzakelijk want Kevin en Jo krijgen het moeilijker om van de inspanningen te recupereren. Maar of ze nog zin hebben om tot Parijs door te gaan… De 400 meter is zo veeleisend. Nog elke dag sta ik te kijken van hun inzet. Als ze me zeggen: ‘Over een jaar stop ik’, dan ga ik ze niet pushen om tot Parijs vol te houden. Ze moeten zelf voelen tot wat ze nog in staat zijn.”

Maar u sluit Parijs niet uit?

“Die beslissing ligt bij hen. Ik zal erover praten. Maar dat we Jo klaar kregen, dat is eigenlijk een mirakel: in januari een hernia aan de rug, in april een ontsteking aan de hamstrings en in mei aan zijn achillespees. Drie maanden kon hij niets anders doen dan trainen op de fiets. Hij heeft amper gelopen. Ik was echt bang dat zijn hamstrings het niet zouden houden. Idem met Hanne Claes. Ze kwam met een stressfractuur naar hier en toch heeft ze nog een goede tijd gelopen. Dat kan alleen omdat we de trainingsmethodes aanpasten.”

Hoe ziet u de toekomst van de 4x400? Dreigt dat project niet uit te doven als de twee besten ermee ophouden?

“Neen, er zijn nog andere jongens. Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Dylan waren in de finale allemaal outstanding. Ik kan ook rekenen op Julien Watrin, die tijdens de stage zijn record op de 300 meter liep, en Robin Vanderbemden, die wel van de aflossing houdt maar nogal onder blessures leed. Uiteraard moeten we er nieuwe jongeren bij betrekken, maar ik heb toch vijf atleten om het project gaande te houden.”