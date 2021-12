‘Clubheld’ Van den Brom krijgt ontslag bij Genk na 22 op 51

Het waren sportief directeur Dimitri de Condé, voorzitter Peter Croonen en algemeen directeur Erik Gerits die de Nederlander het nieuws over zijn ontslag meedeelden. De laatste twintig minuten op Mechelen (1-1) en het gebrek aan overtuigingskracht om daar de overwinning te boeken zette het Genkse bestuur aan tot deze beslissing.

“Als ik naar de Genkse helden kijk, zoals Anthuenis, Vergoossen of Vercauteren, dan heeft Van den Brom daar zijn plaats tussen omdat hij met ons een prijs heeft gepakt”, lichtte De Condé toe. “Dat maakt deze beslissing des te moeilijker. Anderzijds is dit topsport en moeten we naar de feiten kijken. Met de kwaliteiten die wij hebben slagen wij er dit seizoen niet in om een resultaat bijeen te voetballen. Dit strookt niet met de ambities van de club die we voor het seizoen samen hebben uitgesproken.”

Onder Van den Brom pakte Racing Genk de vijfde Beker van België uit de clubgeschiedenis. De club investeerde miljoenen in het tussenseizoen. Met Ugbo, Eiting, Trésor en Sadick werd de kern in elke linie versterkt. Bovendien bleven alle sterkhouders aan boord en tekende zowel Onuachu, Lucumi als Ito een nieuw contract. Dan is het halfweg de reguliere competitie bruusk ontwaken, met 22 op 51 punten en een achtste plek in het klassement. Genk telt al vijftien punten achterstand op leider Union.

Voor de opvolging van Van den Brom liggen twee scenario’s op tafel. “Ofwel gaan we door met de combinatie van Riddersholm en Olivieri, ofwel kiezen we toch voor een nieuwe T1. Dat wordt in de komende dagen afgeklopt.”