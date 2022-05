Club laat kans liggen om in te lopen op leider Union

Aangezien Refaelov, op de bank, en Verschaeren, niet op het wedstrijdblad, onvoldoende fit bleken, dropte Anderlecht-coach Vincent Kompany verrassend de 18-jarige Kristian Arnstad in de basis. De Noor kreeg pas zijn tweede basisplaats. De vorige dateerde van oktober 2020, eveneens tegen Club Brugge.

In het Lotto Park zorgde Club Brugge voor het eerste doelgevaar. De Ketelaere kopte de bal over, maar kreeg een stevige duw van Magallán. Geen penalty, oordeelde de VAR. Lang rukte even later op richting het RSCA-doel, Van Crombrugge voorkwam een vroege voorsprong van de Bruggelingen. Gaandeweg herstelde Anderlecht het evenwicht, maar veel kansen leverde dat niet op. Vijf minuten voor rust pakte Arnstad wel uit met een schuiver van aan het halve maantje, Mignolet moest zich helemaal strekken. De Club Brugge-doelman was nadien wakker toen Hoedt hem met een trap van over de middellijn te grazen wou nemen.

Vroeg in de tweede helft zoefde een schot van de pas ingevallen Raman via de hand van Mignolet over het Brugse doel. Vervolgens was er lang niets te beleven, tot een afstandsschot van Mata op de paal uiteenspatte. Een mislukte voorzet van Buchanan viel op de lat. Hendry hield El Hadj aan de overzijde van een doelpunt. De wedstrijd vol slordigheden werd zonder doelpunten afgesloten. Voor het team van Alfred Schreuder stokte de reeks met negen opeenvolgende competitiezeges.

In de stand telt Club Brugge 40 punten, Union telt er drie meer. De regerende kampioen gaat volgende week zondag op bezoek bij Union, drie dagen later treffen de titelpretendenten elkaar in het Jan Breydelstadion. Anderlecht en Antwerp sluiten de rij met 33 punten en maken zich eveneens op voor een tweeluik.