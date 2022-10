‘Club heeft één superman, en die heet Mignolet’: Hans Vandeweghe over het Champions League-sprookje van Club Brugge

Club Brugge speelt met 0-0 gelijk tegen Atlético Madrid en is daarmee al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. Sportjournalist Hans Vandeweghe: ‘Dit is goed voor de business en uitstraling van Club en het hele Belgische voetbal’.

Wat vond je van de wedstrijd?

Vandeweghe: “Meestal is een wedstrijd die met 0-0 eindigt, saai. Maar dit was toch een hele spannende 0-0. Atlético Madrid was veruit de beste ploeg, dat is duidelijk. Eigenlijk hebben we drie wedstrijden gezien: in de eerste helft rolde Atlético Club op, maar speelden ze niet efficiënt genoeg om een doelpunt te maken. Iets dat Club overigens wel deed in het eigen stadion vorige week. In de tweede helft deed Club dan wel gewoon mee en kwam Atlético niet meer goed uit de verf. Om dan in het tweede deel van de tweede helft weer over te gaan naar een belegering van de Spanjaarden tegen Brugge, dat zich helemaal teruggooide en zelfs zijn spits eraf haalde. Daar zijn nogal wat kansen geweest. Maar Club heeft één superman, en die heet Simon Mignolet. Al een heel seizoen speelt die onwaarschijnlijk goed. Veel te goed eigenlijk voor België.”

Hoe historisch is dit voor Club Brugge, en voor het Belgisch voetbal in het algemeen?

“Heel historisch. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Club Brugge is die zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Ze zitten daarmee bij de beste zestien ploegen van Europa. Dat is opmerkelijk, zeker omdat ze toch wel in een poule zaten met teams uit de onmiddellijke Europese subtop. Het waren geen absolute toppers zoals Manchester City of Paris Saint-Germain, maar wel ploegen die op papier veel rijker zijn dan Club. Zeker Atlético, dat bij de twintig ploegen met de grootste omzet van de wereld zit en dat dan maar 1 op 6 punten haalt tegen Brugge.”

“Het is ook nog maar de derde keer dat een Belgische ploeg zo ver geraakt in de Champions League. Alleen Anderlecht en AA Gent deden hun dat al voor. Ook voor de coëfficiënt van het Belgische voetbal is dit goed. Omdat we lange tijd niet goed gepresteerd hebben, zijn we ons rechtstreeks ticket voor de Champions League kwijt. Maar omdat Club Brugge het nu zo goed doet, is de kans wel groot dat we dat redelijk snel terugkrijgen. Het is goed voor de business en uitstraling van Club, maar ook van het hele Belgische voetbal.”

Wat betekent dit financieel voor Club Brugge?

“Wellicht zullen ze nu in de buurt van 50 miljoen Europese inkomsten komen. Dat is meer dan de omzet van de nummer twee in de Belgische competitie. De totale omzet van Club wordt daarmee zelfs het dubbele van de nummer twee. Club zal nu betere spelers kunnen kopen, en er zal ook meer geld geboden worden voor hun eigen spelers. Die sneeuwbal rolt al een tijdje en gaat nu nog harder aan het rollen.”

Geraakt Club voorbij de achtste finales?

“Dat weet je niet. Als ze tegen Manchester City of PSG komen, kunnen ze er snel uit liggen. In de achtste finales speelt echt wel het scherp van de snee. Maar als ze geluk hebben, komen ze uit tegen een ploeg die net als zij onverhoeds zijn doorgegaan en in principe niet het niveau hebben om daar te zitten. Dan zou Club wel eens in de kwartfinales kunnen geraken. Dat zou ongezien zijn voor België.”