Club haalt Nederlandse topper, Portugese verdediger voor Anderlecht: laatste dagen voor Belgische transfermarkt

Tot morgenavond 12 uur hebben voetbalclubs de tijd om spelers te kopen en te verkopen. De laatste dagen van de transfercarrousel zijn doorgaans erg chaotisch: plots lijkt iedereen nog wat nieuwe spelers te kunnen gebruiken. We proberen het overzichtelijk te houden voor u.

Clasie naar Club Een Nederlandse speler uit de Premier League is op weg naar Club Brugge: Jordy Clasie legt vandaag medische testen af. De middenvelder komt op huurbasis over van Southampton. Clasie speelde 17 keer voor het Nederlands elftal en trok in 2015 met grote verwachtingen naar de Premier League. Maar de kleine middenvelder werd gewogen en te licht bevonden.

Hasi haalt Engels naar Griekenland Club Brugge-verdediger Björn Engels droomt al jaren hardop van de Premier League, maar lijkt nu richting Griekenland te trekken. Nadat de onderhandelingen met het Engelse Stoke op niets uitdraaiden, is hij op weg naar Olympiakos. Daar is Besnik Hasi (ex-Anderlecht) de coach, en die toont erg veel interesse in de Belgische markt. ©Photo News

Tweede transfer in twee maanden voor Perbet Jérémy Perbet is alweer weg bij Club Brugge. De spits, die slechts twee maanden geleden voor 1 miljoen euro werd weggeplukt bij AA Gent, kan een seizoen bij KV Kortrijk aan de slag. Perbet wordt verhuurd zonder aankoopoptie. Het is overigens erg druk bij Club Brugge, want ook Ricardo van Rhijn en Dorin Rotariu vertrekken op huurbasis voor één seizoen: de eerste naar AZ in Nederland, de tweede naar Moeskroen.

Portugese verdediger voor Anderlecht De Portugees Josué Sa, die tot nu voor Vitoria Guimaraes uitkwam, komt Anderlecht versterken. De 25-jarige centrale verdediger zou zowat 2 miljoen euro kosten en tekent een contract voor vier seizoenen.

Paars-witte spitsen naar KV Mechelen en Waasland-Beveren Na de komst van de nieuwe spits Robert Beric waren er bij Anderlecht enkele spitsen op overschot. Daarom mag de Congolees Silvère Ganvoula, die werd overgenomen van Westerlo, een seizoen ervaring opdoen bij KV Mechelen. De Zweed Isaac Kiese Thelin, die door Anderlecht werd gehuurd van Bordeaux, is intussen definitief overgenomen door paars-wit én meteen een seizoen bij Waasland-Beveren gestald. Isaac Kiese Thelin in actie tegen Oostende. ©Photo News

Mmaee van Standard naar Waasland-Beveren Ryan Mmaee speelt dit seizoen op huurbasis voor Waasland-Beveren. De 19-jarige aanvaller wordt door Standard uitgeleend tot het einde van het seizoen. Hij speelde al voor de Belgische jeugdelftallen maar koos uiteindelijk voor de nationale ploeg van Marokko, waarvoor hij één cap telt.