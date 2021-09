Club degradeert Leipzig tot kneusje van groep A

Doen ze het of doen ze het niet, die 1-1 tegen het sterrenensemble van Paris St-Germain bevestigen? Maken ze met andere woorden een kans op die derde plek? Na de niet eens fel bevochten 1-2 bij concurrent Red Bull Leipzig is het antwoord volmondig: ja.

De stadswandeling van de bekakte Parijzenaars in de Brugse rand twee weken geleden is uiteindelijk geen vergiftigd geschenk gebleken. PSG liep zeven kilometer minder dan FCB en aan een lagere intensiteit. Ze verloren twee punten, kostbaar als je eerste wil eindigen, niet onoverkomelijk als je PSG bent. De Qatarezen wonnen gisteren hun wedstrijd van Manchester City met 2-0 en staan aan de leiding van groep A, samen met Club Brugge zowaar.

Dat leek twee weken geleden een punt cadeau te hebben gekregen en maakte zichzelf wijs dat het een voet had weten te zetten naast de Europese top. Gisteren vielen ze alvast niet van die wolk af. Nog niet. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan, maar dit is alvast een droomstart.

Club deed het met de elf die tegen PSG hoop tankten. Leipzig moest enkele basisspelers missen maar met minimaal het dubbele budget van de Belgische kampioen, mocht dat geen probleem opleveren. En zie, na vijf minuten was het al raak en leek Club een lastige avond tegemoet te gaan. Tot dan had het goed geanticipeerd op het Oost-Duitse spel.

Jammer, een buitenspelval die door een hangende Stanley Nsoki niet helemaal dichtklapte en het verticale spel van Emil Forsberg op Christopher Nkunku die Simon Mignolet klopte. Even was er twijfel over buitenspel maar de eerste herhalingen lieten het ergste vermoeden. Even later bevestigde de VAR: doelpunt en 1-0. Zowel Sobol als Mignolet hadden iets meer kunnen doen.

Club deed als ploeg genoeg en het deed na dat doelpunt nog meer. Het zette hoog druk, creëerde kansen, begaf zich aanvallend altijd op de rand van buitenspel, en dat liep een aantal keer faliekant af. Maar de kansen kwamen.

VAR is gouden uitvinding

Charles De Ketelaere, die van in het begin van de wedstrijd voor het meeste gevaar zorgde, werd halfweg de eerste helft nog maar eens werd afgevlagd nadat hij eerst Hans Vanaken had laten scoren. Tot verbazing van iedereen keurde de VAR het doelpunt goed. Terecht, net als bij het doelpunt van RB Leipzig ging het om centimeters. Wat is die VAR een gouden uitvinding, als die goed wordt gebruikt.

Wat Club vooral erg goed deed, was de directe inspeelpas eruit halen. Het blok bewoog gedisciplineerd en verplichtte RB Leipzig tot een trage opbouw, iets wat compleet tegen hun filosofie ingaat. Andersom speelde Club ook heel snel diep met De Ketelaere die geregeld voor paniek zorgde.

Resultaat: Club zat meer op de helft van Leipzig dan omgekeerd en nam het spel over. Halfweg had het weliswaar iets minder balbezit en minder gelukte passes, maar de efficiëntie waarmee het in het aanvallende derde van het veld voor paniek zorgde, was grote klasse. Dat leverde vier corners op tegen één voor de Duitsers en drie schoten binnen het doelkader tegen één. Inzake fouten hielden ze elkaar in evenwicht.

Club was vooral slimmer en kort voor de rust werd Leipzig nog maar eens zoek gespeeld, al was was er wel wat meeval mee gemoeid toen een schot van Hans Vanaken door de benen van een Leipzig-verdediger uitgerekend bij de inlopende bij Mats Rits voor de voeten viel. Die kon niet missen. 1-2, de Red Bull Arena werd erg stil.

Dat PSG beter kon dan twee weken geleden en beter zal zijn als de Bruggelingen in het Parc des Princes op bezoek komen, dat behoort tot een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dat Manchester City ook op scherp zal staan, in Jan Breydel én in het Etihad Stadium, wees daar maar zeker van. Maar RB Leipzig, Rasenballsport of Red Bull zo u wil, is echt niet beter dan de Belgische kampioen. Die voorlopige tiende plaats van Leipzig in de Bundesliga is geen toeval en de 6-0 die Herta BSC had evenveel voorspellende waarde als de 6-1-verlies die Club opliep in Gent.

Charles De Ketelaere, Noah Lang en Hans Vanaken waren de uitblinkers. Vooral De Ketelaere heeft eens te meer indruk gemaakt. Club moest in de tweede helft de bal aan Leipzig laten, dat hoog storen zat er niet meer in, maar een echte belegering werd het niet. Het Duits overwicht leverde nauwelijks noemenswaardig gevaar op voor Simon Mignolet die wel nog even met een strafschop flirtte.

De derde plaats in de bijzonder zware groep A wenkt voor Club Brugge en wie weet misschien meer. Over drie weken komt Kevin De Bruyne op bezoek met Manchester City. Als de Engelsen kans willen maken op groepswinst moet die wedstrijd worden gewonnen.