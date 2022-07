Club Brugges defensie doet bij momenten pijn aan de ogen

Carl Hoefkens kon niet anders dan toegeven dat Club Brugge ondermaats was tegen Eupen. ‘Vrijdag tegen Zulte Waregem wil ik heel veel dingen anders zien’, stelde de trainer.

Acht minuten extra tijd. Vierde ref Wim Smet werd uitgejouwd door de Eupense fans. Tainer Bernd Storck was een beetje verbaasd. “Zo lang hebben we nog nooit overgespeeld”, zei hij. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert besloten om het stadion aan de Kehrweg vroegtijdig te verlaten; de voorzitter en de CEO hadden genoeg gezien.

We zijn twee speeldagen ver en Club Brugge heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op zich is dat niet erg, een uitschuiver kan altijd gebeuren. Vorig seizoen begon blauw-zwart met een gelijkspel tegen Eupen om een week later te winnen op het veld van Union. De weken nadien volgden opnieuw een gelijkspel en een overwinning. Bovendien was de voorbereiding van een aantal internationals kort.

De manier waarop werd verloren, moet Carl Hoefkens dan weer wél zorgen baren. Net als tegen Racing Genk vorige week begon zijn ploeg veel te slap aan de wedstrijd. Na 47 seconden stond het 1-0. Stanley N’Soki liet zich ringeloren, Gary Magnée kopte binnen.

Sturm-und-drang

Ferran Jutglà maakte snel gelijk. Een opsteker. “Na de 1-1 dacht ik beterschap te zien”, zuchtte Hoefkens. “Die kwam er niet.”

Club Brugge werd overbluft door een enthousiast Eupen. Sturm-und-drang naar evenbeeld van hun Duitse coach Storck. Zij voetbalden met goesting, waren scherp en snedig. Alle ingrediënten die de landskampioen miste.

Clinton Mata van Club Brugge (links) en Regan Charles-Cook van Eupen worstelen om de bal. Beeld BELGA

Smail Prevljak maakte er rond minuut twintig oververdiend 2-1 van. De Bosniër trapte na een snelle tegenaanval onhoudbaar binnen. Hoefkens: “Ik ben ontevreden over de agressiviteit die ik zag in balverlies en in balbezit. Het klopt dat we nog zoeken naar het juiste evenwicht op het veld, al wil ik dat niet inroepen als een excuus. De basis was niet aanwezig bij ons.”

Eén man was op niveau bij de Bruggelingen: Simon Mignolet. De Rode Duivel behoedde zijn ploeg een aantal keer voor een grotere achterstand. Nuhu, Prevljak en Peeters beten hun tanden stuk op de doelman.

De landskampioen haalde voorts een bedroevend niveau. Hoefkens kon het amper geloven, de meegereisde Brugse fans evenmin. Zij kregen diep in de tweede helft een levenslijn toen Magnée werd uitgesloten met zijn tweede gele kaart. Eupen had tot dat moment opnieuw een paar kansen op de 3-1 verknoeid.

Club Brugge bleef zelfs tegen tien man veel te steriel voetballen. Zonder tempo, zonder ideeën, zonder kansen ook. Hopend op een flits van Andreas Skov Olsen of Jutglà.

Vrijdag herkansing

De defensie blijft een probleem bij Club Brugge. Het was zo tegen AA Gent in de supercup, het was zo tegen Racing Genk en het was zo gistermiddag. Eupen kreeg genoeg kansen om twee wedstrijden te winnen.

Naar eigen zeggen is Hoefkens niet bezorgd om zijn defensie. “Maar het is een werkpunt, daar ben ik me van bewust.” Op de vraag of hij iets positiefs had gezien, zei de Brugse coach: “De reactie van mijn spelers na de wedstrijd. Ze beseften dat het niet goed was.”

Veel tijd om na te denken heeft Club Brugge niet. Vrijdagavond volgt er al een nieuwe wedstrijd in het Jan Breydelstadion tegen Zulte Waregem. “Daar wil ik heel veel dingen anders zien”, grijnsde Hoefkens. De fans zullen een nieuwe non-match niet aanvaarden. Mannaert en Verhaeghe ook niet.

Degradatiestrijd

Storck zat er dan weer ontspannen bij op zijn persconferentie. Eupen gaf zichzelf wat ademruimte na de nederlaag van vorige week tegen Charleroi. “Ik kan niet anders dan mijn ploeg een groot compliment te geven”, zei hij. “Het was fantastisch. Zelfs met een man minder. Ik had de spelers vooraf gezegd dat ze moesten scoren om kans te maken op de drie punten. En vooral: ik wilde dat ze Club Brugge het vuur aan de schenen zouden leggen. Wij speelden goed en bleven vooruit voetballen.”

Storck beseft dat zijn ploeg wordt bestempeld als een van de degradatiekandidaten. “Onze doelstelling? Overleven in de competitie.” Daar zijn ze meer dan in geslaagd.