Club Brugge wint ‘Slag om Vlaanderen’ van AA Gent in strijd om plek 4

Voor de aftrap bleek al dat Gentse vandalen de nacht voordien op bezoek waren geweest op Jan Breydel. Er waren anti-Club-leuzen te lezen op de tribunes, er stond 9K (verwijzend naar de Gentse postcode) in de middencirkel geschroeid en een van de doelen kreeg een likje blauwe verf. De slogans en palen kreeg men inderhaast nog overschilderd of gereinigd, in de middencirkel bleef ‘negenduust’ staan.

De spelers van Club reageerden – al dan niet door de provocatie – als een wesp gestoken en legden een verschroeiend tempo op in de beginminuten. Nardi moest ingrijpen op een knal van Buchanan en een voorzet van Vanaken die bijna in doel viel. Toen Okumu even later op hoekschop een bal van de lijn moest halen, keken we even op de klok. Nog geen zes minuten waren er verstreken.

Gehavende teams

Veel meer dan pompen of verzuipen zat er niet in voor de niet topfitte Gentenaars. Ter illustratie, de enige centrale verdediger die Vanhaezebrouck op de bank had, luisterde naar de naam Brian Agbor. Brian wie? Exact. Toch had ook Club af te rekenen met ongemakken. Onyedika was ziek en haalde de aftrap niet. Na goed twintig minuten ging Jack Hendry – net als de Brugse stormloop even voordien – liggen. Hij kon niet verder en Sylla kwam in zijn plaats.

Elleboog Buchanan

Op het halfuur kregen we een fase die vooral in Gent nog even over de tongen zal gaan. Tajon Buchanan plantte zijn elleboog in het aangezicht van Gift Orban, maar noch scheidsrechter Lambrechts, noch VAR Kevin Van Damme zag er graten in. Vreemd. Buchanan excuseerde zich meteen, Canadezen kunnen dat goed, maar mocht blij zijn dat hij nog op het veld stond.

😳 | De VAR komt niet tussen na deze fase met Tajon Buchanan. 😬 #CLUGNT pic.twitter.com/Kq45fqiZCI — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) 26 februari 2023

Het was wel het signaal voor Club om het gaspedaal opnieuw fors in te duwen. In het laatste kwartier van de eerste helft was het alweer al blauw-zwart wat de klok sloeg. Vanaken zag zijn kopbal over doel zoeven, Buchanan kon aanleggen in de zestien, maar raakte niet door het bos aan benen. Als er één ploeg op voorsprong verdiende te staan, was het Club. Bij AA Gent kwam Okumu er dichtbij toen hij van de eigen helft Mignolet probeerde te verrassen, maar een uitgespeelde kans kan je dat bezwaarlijk noemen. Daarnaast was er enkel Cuypers die vergat terug te leggen naar het penaltypunt.

Diezelfde Okumu bleef bij de rust in de kleedkamer en dus kreeg de 21-jarige Kameroener Agbor z’n debuut. Van Eerste Nationale naar de Slag om Vlaanderen, even slikken toch. Ook in het openingskwartier van de tweede helft was Club baas. Jutglà verprutste een grote kans toen hij z’n voet helemaal verkeerd tegen een uitstekende bal van Buchanan zette. Rustig binnenduwen met links leek een betere optie.

Dezelfde intensiteit als voor de rust kregen we niet, de match bloedde wat dood. Goed twintig minuten voor tijd kreeg Club eindelijk wat het op basis van de hele wedstrijd verdiende. Mata zwiepte een uitstekende voorzet richting Meijer en de Nederlandse linksachter troefde Agbor af in de lucht. De bal sprong via de lat en de grond nog uit doel, maar was duidelijk over de lijn. Knappe goal van Club, een beetje jammer voor Agbor, die het gezien de omstandigheden tot dan goed deed.

Beeld Photo News

Strafschop

AA Gent kreeg geen vat meer op het spel en onderging de Brugse dominantie. Vlak voor affluiten kwam er een nieuw opmerkelijk VAR-moment. Yaremchuk ging neer in een duel met Torunarigha, maar Lambrechts ging er niet op in. Kevin Van Damme riep hem na minutenlang talmen naar het scherm en de bal lag op de stip. Terecht overigens, zagen we in de herhaling. Hans Vanaken zette zich – ondanks de smeekbede van Yaremchuk – achter de bal en besliste de topper. Club loopt vier punten uit op AA Gent in de strijd om plaats vier. AA Gent moet z’n wonden likken.

Beeld BELGA