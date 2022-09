Club Brugge vreest een vroege wurggreep van Porto

Zei Andreas Skov Olsen op de persconferentie: “De Champions League is een kans om je te tonen.” Dat mag hij straks proberen te doen in het Draken-stadion. Bij Porto kennen ze zijn kwaliteiten ongetwijfeld: snel, dribbelvaardig, uitstekende linkervoet, goede voorzet en schot. “Ze moeten niet enkel naar mij kijken”, lachte hij. “We hebben zoveel goede spelers.”

Naast hem grijnsde coach Carl Hoefkens. Hij luisterde aandachtig. Skov Olsen had het ook over de sterkte van Porto. “Op elke positie hebben ze een topspeler én het is een harde ploeg. I expect a fight.”

Daarin moest Hoefkens zijn speler gelijk geven. “Porto koppelt duelkracht aan techniek. Ik verwacht dat zij furieus zullen starten. Ze zullen ons meteen bij de keel willen grijpen om dan niet meer los te laten. Vooral omdat zij moeten winnen na de nederlaag van vorige week. Wij moeten daar dan weer op een professionele manier mee omgaan en mentaliteit tonen, onder meer door zelf agressief te zijn in balbezit.”

Carl Hoefkens: “Ik heb veel respect voor Sergio Conceiçao en hoe hij zijn team laat voetballen.” Beeld AFP

De Brugse coach is naar eigen zeggen tevreden met de progressie die zijn ploeg maakt in vergelijking met het seizoensbegin. “Hoe we naar de wedstrijd toeleven. Hoe de groep meedenkt met de dingen die we willen zien. Het is zo dat we niet veel tijd hebben om te trainen met de drukke kalender. Dan ga je aan de slag met de principes die je kent.”

Hoefkens speelde in zijn carrière één keer tegen Porto-trainer Sergio Conceiçao. Standard-Germinal Beerschot: 3-0. Op de vraag wat hij van Conceiçao vindt: “Hij voetbalde vol passie en hij laat Porto op dezelfde manier spelen. Dat is mijn korte analyse. Ik heb veel respect voor hem en hoe hij zijn team laat voetballen.”

Skov Olsen had de perszaal op dat moment al verlaten. Op weg naar de kleedkamer, zich klaarmaken voor de laatste training.

Vol huis

Het regende pijpenstelen in Porto, de temperatuur was intussen al gezakt. Dat zal vanavond in principe niet anders zijn. De lokale media verwachten dat het Draken-stadion uitverkocht zal zijn, met 40.000 à 45.000 heetgebakerde fans die hun ploeg naar de overwinning willen schreeuwen. Door de wind, door de regen. Daar doe je het voor als voetballer.

Even voordien had Skov Olsen het over een droom die uitkomt om in de Champions League te spelen. En hij toonde zich ambitieus. “Wat hier een goed resultaat zou zijn? We zijn hier om te winnen, anders blijf je beter thuis. Maar één punt op verplaatsing is misschien ook niet slecht.”

Porto - Club Brugge om 21 uur op VTM 2