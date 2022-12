Club Brugge start lange inhaalrace: ‘Internationals zijn met veel goesting teruggekeerd’

De bezinningsperiode is achter de rug, de jacht op de koploper kan beginnen. ‘We moeten de puntjes op de i zetten’, zegt coach Carl Hoefkens, die met Club Brugge vanavond tegen STVV speelt in de beker.

De break kwam op een goed moment. Sinds Club Brugge op 22 oktober in het Dudenpark een 0-2-voorsprong uit handen gaf, was geen van de zes resterende matchen overtuigend. Vóór Club-Antwerp luidde het bestuur dan ook de alarmbel.

“Bezinning is niet het juiste woord, wel was het een periode van reflectie”, zegt Carl Hoefkens. “We hebben die matchen opnieuw bekeken. Nu moeten we de puntjes op de i zetten. Voor de break wilde iedereen zich tonen tegen ons en vonden we niet altijd een antwoord. We moeten daar beter mee omgaan in de tweede ronde.”

Anders dan de concurrenten zag Hoefkens nagenoeg zijn hele basisploeg naar het WK trekken. “Dat was niet frustrerend, maar we hadden er wel bedenkingen bij. De andere ploegen gingen op stage, wij waren daarvoor gewoon met te weinig. Nu hadden we slechts vijf dagen om op bepaalde zaken te werken.”

Vanuit Brugs oogpunt was Noa Lang de last man standing in Qatar, al moest hij zich tevreden stellen met een korte invalbeurt tegen Argentinië. Nu alle transferperikelen en blessures achter de rug zijn hoopt Club eindelijk de oude Lang terug te zien. “Hij is met heel veel goesting teruggekeerd”, weet Hoefkens. “Dat geldt ook voor de andere internationals. Ik kijk ernaar uit om hen opnieuw aan het werk te zien. Het WK was voor Lang een fantastische ervaring, maar gewoon gaan mag niet zijn ambitie zijn. Hij moet gaan om te spelen en dat heb ik hem ook gezegd. Dat is de stap die hij nu moet zetten.”

Grote achterstand

De dertienpuntenkloof met KRC Genk is weinig bemoedigend. Toch kan Club Brugge onmogelijk nu al de handdoek gooien. Het zal evenwel een pak beter moeten. “De inhaalrace, of toch de betrachting daartoe, is vandaag begonnen”, spreekt Hoefkens krachtige taal. “In Europa zijn we geslaagd en we zijn door in de beker. In de competitie hebben we te weinig gebracht. We behaalden niet wat we wilden. Vorig jaar stonden we twaalf punten achter op Union en is het goed gekomen. Opdat dit nu weer zou lukken, hebben we volledige toewijding nodig.

“Voor de break moesten we zoeken naar een moment om een vrije dag in te lassen. Soms waren we zestien of zeventien dagen aan een stuk bezig. En het waren allemaal matchen die gewonnen moesten worden.”

Dure aankoop Roman Jaremtsjoek scoorde twee keer in zeventien wedstrijden. Beeld Photo News

Qua transfers bleek Ferran Jutglà een schot in de roos. Spelers van wie het meest werd verwacht, bleven flink onder de norm. Recordtransfer Roman Jaremtsjoek scoorde maar twee keer in zeventien matchen, Dedryck Boyata ging op zijn beurt meermaals in de fout – áls hij al fit was om te spelen. Terwijl de break een nieuwe start had moeten zijn voor het duo liggen ze beiden in de lappenmand.

“Ongelooflijk jammer”, zucht Hoefkens. “Jaremtsjoek was heel gedreven op training en net op dat moment viel hij uit (spierscheur, TTV). Hij zal pas begin januari terugkeren tegen Genk. Boyata heeft sinds gisteren hinder aan de knie.” Afwachten of zij met enige vertraging nog een impact kunnen hebben bij Club.

Comeback Rits

Terug van weggeweest en eigenlijk wintertransfer nummer één: de opnieuw fitte Mats Rits. Vóór zijn blessure was hij een sterkhouder, met 5 goals en 4 assists in zijn laatste 10 matchen onder Alfred Schreuder. “Rits heeft ongelooflijk hard gewerkt. Chapeau voor het niveau dat hij haalt op training”, zegt Hoefkens. “Pas vanaf 1 januari mag hij wedstrijden spelen, dan kan hij de volgende stap zetten. Ik ben heel blij dat hij terug is.”

Voor de break was het Brugse middenveld (Onyedika-Nielsen-Vanaken) onaantastbaar, alleen waren er weinig of geen alternatieven. Als Rits opnieuw de oude wordt, zal daar snel verandering inkomen.

Club Brugge - STVV om 20 uur