Club Brugge recht de rug met felbevochten zege in Genk

De knuffeldrang was groot. Ook Vormer kreeg er een, net als Ricca. Gouden wissels heet dat dan. In diezelfde hoek volgde ook nog een expressieve speech van Clement. De vuisten gebald, de stem vol euforie. “Een 2-1 ophalen met tien man, bij een van je titelconcurrenten: dat is een van de strafste prestaties van de voorbije jaren”, jubelde hij een uur na afloop nog.

Philippe Clement heeft er een bevreemdende week opzitten. Voor het eerst in zijn carrière als hoofdcoach stond hij vol in de wind. Zijn keuzes werden na die pijnlijke pandoering tegen RB Leipzig (0-5) luidop in vraag gesteld. Waarna er vanuit het Basecamp in Westkapelle ook verhalen kwamen dat de chemie met zijn spelersgroep onder druk stond. Een deel is de voorbije maanden voeling met de trainer verloren. “Ik heb het gehoord, ja, dat er zulke dingen geschreven zijn…”

In moeilijke momenten leest Clement naar eigen zeggen geen kranten. Een les die hij geleerd heeft tijdens zijn spelerscarrière. “Maar dit is het ultieme bewijs dat iedereen binnen Club maar één ding wil: samen winnen. Dat er eendracht is. Anders was dit onmogelijk geweest. Die verhaaltjes over dat er verdeeldheid is binnen de kleedkamer, mogen vanaf nu dus stoppen”, beet Clement van zich af. Om er nog fijntjes aan toe te voegen: “De invalbeurt van Ruud bewijst ook genoeg.”

Jawel, Ruud Vormer begon in Genk wederom op de bank. Je schrikt er hoe langer hoe minder van. Net als van een basisplaats voor Van der Brempt. Op belangrijke momenten kiest Clement graag voor de youngster. Niet zonder gevolgen. Van der Brempt mocht nog voor rust gaan douchen…

“Een mokerslag”, noemde Clement het. Hij zag hoe de 0-1 van Vanaken – na een knappe voorzet van Lang – na de pauze teniet werd gedaan door twee afstandspogingen, waaronder een heerlijke volley, van Hrosovsky. Dat Mignolet bij die 2-1 andermaal in de mist ging, begint toch wat te veel van het goede te worden voor iemand met zijn kunde. Maar wat nadien volgde, deed Clement geweldig veel deugd. Zijn ploeg kroop uit de loopgraven. Veerde recht. En vocht terug, ondanks die numerieke minderheid. Lang legde zijn criticasters het zwijgen op, met buitenkant rechts en die intussen gekende, getatoeëerde wijsvinger: ‘Shhh…’ Als toetje gaf hij na afloop nog een interview zoals alleen hij dat kan. Leve Noa Lang.

En wat dan gezegd van Rudy Willem Vormer? Wat heeft die de voorbije drie maanden allemaal niet meegemaakt? Familie en vrienden uitgenodigd om naar Messi in Jan Breydel te komen kijken, om dan hun geliefde niet eens te zien invallen. Nadien ook bankzitter tegen Leipzig, City, nog eens Leipzig en tegenwoordig zelfs in de Jupiler Pro League. Kan het nog gekker?

Vormer is dit seizoen meermaals in zijn eer gekrenkt geweest. Regelmatig als eerste vervangen ook. Maar zijn liefde voor Club is zo groot, dat hij weigert de rotte appel te spelen. “Maak er maar iets moois van”, grijnsde Vormer toen hij Genk verliet. Meer mocht hij van de persverantwoordelijke niet zeggen.

Ach, met zijn voeten had hij toch al gesproken. Vormer was betrokken in de 2-2 en trapte vijf minuten later een hoekschop zoals alleen hij dat kan. Ricca had er maar zijn knikker tegen te zetten: 2-3.

Het crisissfeertje rond Club is weer (wat) gaan liggen. Zo snel kan het dus gaan. “Na die tikken van de voorbije weken was het belangrijk om het verleden achter ons te laten. Je mag niet in die emoties blijven hangen”, weet Clement.

De weerbaarheid en eendracht die hij daags na Leipzig in de kleedkamer vroeg, bleef in Limburg niet uit. Maar zo vlug de topper tegen Genk na die 0-5 in Europa volgde, zo gauw zal het straks weer woensdag zijn. De Croky Cup… Wie zal dan knuffelen in de Cegeka Arena?

