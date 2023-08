Club Brugge op verplaatsing naar KA Akureyri in IJsland: ‘Het merendeel werkt overdag in bedrijven’

Het moeilijkste voor Club Brugge aan het tweeluik met KA Akureyri is bussen en hotels vinden voor de delegatie die volgende week meereist. ‘Met 3-0 kun je als trainer eigenlijk niet tevreden zijn’, weet ex-coach van KA Arnar Gretarsson.

Akureyri, Noord-IJsland. Op de burelen van Knattspyrnufelag Akureyrar, afgekort KA, staan twee werknemers in voor het reilen en zeilen van de omnisportvereniging. Valt er eentje ziek, dan draait het personeelsbestand dat instaat voor de dagelijkse werking van de voetbal-, volley- en handbalploeg meteen op halve sterkte. Het contrast met de bezetting in het Brugse basiskamp, waar dagelijks zo’n vijftig medewerkers in de weer zijn, is enorm.

De IJslandse tegenstander van Club in de derde en voorlaatste voorronde van de Conference League kan het best worden vergeleken met een Vlaamse amateurclub in eerste nationale. Net als pakweg Royal Knokke FC, Thes Sport of KVK Tienen draait de club op een budget van ongeveer 1 miljoen euro, waarvan ruim de helft uitgaat naar spelerslonen.

Waarde: 2 miljoen euro

“KA telt een drietal profs, meestal buitenlanders”, weet Arnar Gretarsson. De 51-jarige IJslander was de voorbije twee seizoenen coach van de club vooraleer hij de stap zette naar Valur, een van de drie topclubs in het land. “Valur is de enige club die ’s ochtends traint. Samen met Vikingur en Breidablik zouden wij makkelijk meedraaien in de Belgische tweede klasse. Maar het gat met alle andere clubs is enorm groot.”

Akureyri doet het dus met enkele profs, onder wie in een recent verleden de Belgen Sebastiaan Brebels (Lierse), Bryan Van Den Bogaert (ex-Westerlo) of Jonathan Hendrickx (ex-Lommel). “Het merendeel van de ploeg werkt overdag in de bedrijven die de club steunen. En dan zijn er nog een handvol studenten die vooral in de winter op de schoolbanken zitten.”

De totale marktwaarde van het huidige KA wordt geraamd op 2 miljoen euro, de recordtransfer leverde slechts 250.000 euro op. De kleedkamer van Club is een slordige 140 miljoen waard, terwijl het deze zomer alleen al voor voor bijna 50 miljoen verkocht.

“Als Club Brugge normaal doet, stoot het straks altijd door”, concludeert Gretarsson, tussen januari 2013 en september 2014 technisch directeur bij blauw-zwart. “Het is zelfs geen david-en-goliathverhaal. Het gat is gewoon té groot. Vorig seizoen deden ze mee voor de titel. Nu is KA een tweetal spelers kwijt, zijn er veel blessures en staan ze pas zevende in de competitie. Tegen Dundalk hadden ze geluk, want ze waren twee keer de slechtere ploeg. Enkel een rode kaart zou Club Brugge enigszins kunnen deren. En dan nog… Zelfs met tien spelers moet Club altijd doorgaan.”

Logistieke rompslomp

Ook bij blauw-zwart is dat gegeven, na het bekijken van de beelden van KA, reeds doorgedrongen. “Ze zijn echt slecht”, was zo’n beetje de conclusie binnenskamers. “De mensen in Akureyri zijn al tevreden met wat ze hebben bereikt”, weet Gretarsson. “Het zal simpelweg nooit een wedstrijd worden. Als coach zou ik donderdag ontgoocheld zijn indien Club er niet meer dan drie scoort. Je kunt dat zo niet aan je spelers verkopen, maar het is de realiteit. Met minder dan vijf goals kan Club eigenlijk niet tevreden zijn.”

Club Brugge staat met flinke zin voor overdrijving voor een tweeluik tegen F.C. De Kampioenen. Het wil KA al in de heenwedstrijd knock-out slaan, de terugmatch in Reykjavik volgende week zou op papier vooral een administratieve opdracht zijn. In het hoogseizoen kostte het de Bruggelingen immers alle moeite van de wereld om onderdak en vervoer te vinden in IJsland voor wat altijd een overbodig duel moet blijken.