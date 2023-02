Club Brugge neemt het op tegen Benfica: elf spelers doorgelicht

Enzo Fernandez, daar hoeven ze bij Club Brugge niet meer naar om te kijken. De Argentijn vertrok tijdens de wintermercato voor liefst 121 miljoen euro naar Chelsea. Hij is er dus niet meer bij in de 1/8ste finales tegen Mignolet en co. Maar wie zijn dan wel de mannen om in de gaten te houden en wat moet u van hen weten? De elf van Benfica voorgesteld.

Odisseas Vlachodimos - Griek - 28 jaar - doelman - ★★★★

Sterke lijnkeeper. Niet de grootste, wat hem kwetsbaar maakt op hoge ballen. Werd geboren en groeide op in Duitsland, speelde nadien voor zowat alle Duitse jeugdploegen. Koos uiteindelijk voor de Griekse nationale ploeg. Vlachodimos keepte meer dan tweehonderd wedstrijden voor Benfica en is daarmee de buitenlandse doelman met de meeste matchen op de teller voor de Portugezen. Daarmee pakte hij een record af van Michel Preud’homme. ‘MPH’ bleef in Lissabon steken op 199 duels.

Alexander Bah - Deen - 25 jaar - rechtsachter - ★★★

Zijn transferwaarde gaat crescendo met zijn carrière. Slavia Praag kocht hem in 2021 voor 1,7 miljoen euro. En cashte een jaar later het vijfvoudige van Benfica. Toen hij vier jaar geleden met SonderjyskE tegen Standard speelde in een oefenmatch, viel hij op met zijn snelheid, zijn energie, zijn positieve agressiviteit. Is afkomstig van het Deense Arslev, een piepklein dorp met vierduizend inwoners. Zijn bijnaam destijds: ‘Gambi’ - hij heeft Gambiaanse roots. Stond drie jaar geleden op de radar van onder meer RC Genk.

António Silva - Portugees - 19 jaar - centrale verdediger - ★★★(★)

Fysieke sterke verdediger die de duels niet schuwt. Werd na slechts negen wedstrijden op het hoogste niveau opgeroepen voor het WK in Qatar. Kende in zijn beginjaren bij de jeugd van Benfica heimwee en keerde toen even terug naar geboortedorp Viseu. Dweept als Benfica-product met clublegende Luisão. Maar kijkt ook op naar zijn landgenoot Ruben Dias. Heeft hetzelfde rugnummer (66) als Dias toen die doorbrak uit de jeugdacademie van Benfica.

Nicolas Otamendi - Argentijn - 35 jaar - centrale verdediger - ★★★

Beenhard. Speelt op en veelal over de rand. Roekeloos, stuurloos. El General. De waarschuwing van Sergio Aguero toen Benfica tegen PSG speelde in de groepsfase: ‘Blesseer Messi niet of ik vermoord je. Het WK komt eraan’. Al lachend spreekt de zot de waarheid. Maar: Otamendi pakte ondanks zijn speelstijl in zijn hele carrière slechts vijf rode kaarten. Speelde in drie Wereldbekers en vier Copa Américas. Toen Kompany zijn ploegmaat was bij City, noemde de Argentijn hem “één van de beste verdedigers ter wereld”.

Grimaldo - Spanjaard - 27 jaar - linksachter - ★★★(★)

Sneltrein op links die de offensieve inspanningen niet schuwt. Fervent gamer - fan van onder meer ‘Call of Duty’. Maakte destijds de overstap van Barcelona B naar Benfica. Wordt elke mercato wel in verband gebracht met een transfer naar een grote Europese club. Droomt van de Spaanse nationale ploeg, maar werd nog geen enkele keer opgeroepen. Hij had een slecht contact met ex-bondscoach Luis Enrique sinds hun gezamenlijke tijd bij Barcelona.

Florentino Luís - Portugees - 23 jaar - middenvelder - ★★★

Atletische middenvelder met een gezonde dosis agressiviteit. Wordt naar eigen zeggen geïnspireerd door Sergio Busquets. Begon op jonge leeftijd met Futsal voor hij de overstap maakte naar het voetbal. Tekende op zijn zestiende zijn eerste profcontract bij Benfica. Maar werd nadien uitgeleend aan Monaco en Getafe waar hij niet kon doorbreken. Werd basisspeler onder Roger Schmidt. Verlengde zijn contract tot 2027. Voor de geïnteresseerde clubs: de aankoopclausule bedraagt 120 miljoen euro.

Chiquinho - Portugees - 27 jaar - middenvelder - ★★

Zijn motto: ‘Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer’. Vrij vertaald: je kan niemand vertragen die geboren is om te winnen. Al valt dat bij hem wel wat tegen. Een greep uit zijn ex-clubs: Leixões, Gondomar, Lokomotiva Zagreb, Académica, Moreirense Giresunspor. Moet (voorlopig) Enzo Fernandez doen vergeten op het middenveld. Blijft wachten op zijn definitieve doorbraak.

João Mário - Portugees - 30 jaar - middenvelder - ★★★★

Jeugdproduct van Porto en Sporting Lissabon. Brak helemaal door op het EK 2016. Nadien wilde het maar niet lukken bij Inter Milaan. Werd op huurbasis kampioen met Sporting Lissabon vooraleer een contract te tekenen bij stadsrivaal Benfica. Gedurfd. Zeker omdat Sporting een clausule had vastgelegd bij zijn transfer naar Inter Milaan in 2016. De club uit Lissabon zou de voorkeur moeten gekregen hebben bij een terugkeer van João Mário naar Portugal. Er hangt Inter intussen een claim van dertig miljoen euro boven het hoofd. Vista gekoppeld aan werkkracht.

Fredrik Aursnes - Noor - 27 jaar - middenvelder - ★★★

Een laatbloeier. Zette vorig jaar de stap naar Feyenoord na vijf jaar Molde. Stille kracht die de leuze ‘geen woorden, maar daden’ uitstraalt. Een speler die elke trainer in zijn ploeg wilt. Opvallend onopvallend. Is het liefst in Noorwegen, waar hij zich honderd procent thuisvoelt. Heeft zich echter wonderwel aangepast in Lissabon.

Gonçalo Guedes - Portugees - 26 jaar - aanvaller - ★★★

Trok op jonge leeftijd naar de jeugdopleiding van Benfica en zou die helemaal doorlopen. Na een roadtrip via PSG, Valencia en Wolverhampton sinds eind januari opnieuw aan de slag bij zijn jeugdliefde. Verloor ooit een weddenschap met zijn jeugdcoach waardoor hij zijn haren in een mohawk moest scheren. Uitstekende ploegspeler, harde werker. Zou de voorkeur krijgen op de herstellende Gonçalo Ramos in de spits.

David Neres - Braziliaan - 25 jaar - aanvaller - ★★★★

Onvoorspelbaar. Zowel op als naast het veld - vraag gerust aan Ajax. Moest vluchten bij Shakhtar Donetsk door de oorlog met Rusland. Is samen met Duits model Kira Winona. Hoe hij haar leerde kennen? “Duitse vrouwen houden blijkbaar van Braziliaanse mannen. Ik vond haar op Instagram en stuurde een privébericht: ‘I am David Neres, come to me.’ Dat was genoeg voor een date.” Welaan. Dribbelkont.