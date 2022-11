Club Brugge na loting: ‘Aan Europa laten zien dat we modern en efficiënt voetballen’

Gezond nerveus, zo stapte voorzitter Bart Verhaeghe gisteren rond 11.30 uur het UEFA Centre in Nyon binnen. Naast hem onder meer bestuurders Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic van Bayern München, Javier Zanetti van Inter, Franco Baresi van AC Milan en Txiki Begiristain van Manchester City. De crème de la crème van het internationale voetbal.

Om daartussen te staan als Club Brugge, het blijft een huzarenstuk. “In voetbal kun je altijd verrassen”, grijnsde Verhaeghe voor de loting. Ploegen als Bayern en Manchester City wilde hij het liefst van al vermijden. “Niemand wil tegen hen spelen. Niemand.”

Om 12.13 uur haalde UEFA-ambassadeur Hamit Altintop de naam van Club Brugge uit de koker. De camera werd gericht op Verhaeghe. Hij bleef stoïcijns. Een minuutje later kende de landskampioen zijn tegenstander: Benfica Lissabon, waar Michel Preud’homme jarenlang schitterde.

Benfica is ook de club die Jan Vertonghen afgelopen zomer verliet. Hij zei onlangs dat Benfica een echte topploeg heeft dit seizoen. Dat blijkt niet gelogen, ze staan met 34 op 36 los op kop in eigen land en het won zijn poule met PSG, Juventus en Maccabi Haïfa in de Champions League zónder nederlaag.

Veel talent

Verhaeghe noemde het twee geweldige wedstrijden. “Het is de eerste keer in onze geschiedenis dat we tegen Benfica uitkomen. Maar we kennen het Portugese voetbal redelijk goed. Ik heb heel veel respect voor die club. Dit seizoen spelen ze bijzonder sterk, er loopt ook een uitstekende coach rond (Roger Schmidt, FDZ). Benfica heeft een palmares om u tegen te zeggen.

“We volgen de ploeg al heel lang omdat we vinden dat er veel talent rondloopt. Ze hebben daar het voordeel van de Braziliaanse kweekvijver. Ze kunnen die talenten sneller aantrekken. We zijn met andere woorden gewaarschuwd. Ik schat hen op dit moment hoger in dan Porto. Weet je, het wordt een prestigeduel. Een strijd voor de ranking in Europa ook. Portugal staat vlak voor ons, dat zal nog een tijdje zo zijn.”

De Turk Hamit Altintop tovert het kaartje van Club Brugge tevoorschijn. Beeld AP

Verhaeghe benadrukte in Nyon dat hij alle vertrouwen heeft in zijn spelers en de technische staf voor de duels tegen Benfica. “Ze zijn nu gekwalificeerd voor de laatste zestien. Ik ben er zeker van dat ze hun uiterste best gaan doen, omdat ze aan Europa willen laten zien dat ze modern en efficiënt kunnen voetballen.”

Een lachje volgde. “Ik had graag tegen Chelsea of Tottenham gespeeld. Het Engelse voetbal schrikt ons niet af. Het Italiaanse evenmin.” Het Portugese ook niet? “Je moet eerlijk zijn. Tegen Manchester City, Bayern München of PSG kun je eens een goede match spelen, maar doorstoten met een heen- en terugwedstrijd? Dus wij moeten tevreden zijn met deze loting en we willen ons laten zien aan Europa. Hopelijk kunnen we het spannend maken.”

Aan kansberekening wilde Verhaeghe niet doen. “Er zijn nog te veel onzekere factoren. Je hebt nog een WK, dan hervat de competitie en is er een wintermercato. Een ploeg die nu in vorm is kan er helemaal anders uitzien over een paar maanden. Iedereen wilde Napels vermijden omdat ze goed aan het spelen zijn, maar kunnen ze dat volhouden? Het blijft raar tot die matchen tegen Benfica er effectief zullen zijn. Je hebt niet alles in de hand.”

Bart Verhaeghe: "Ik schat Benfica op dit moment hoger in dan Porto." Beeld Photo News

Extra motivatie

Verhaeghe kwam en passant kort terug op de recente vormdip van blauw-zwart. “Er is geen enkele twijfel aan de kwaliteit of de competenties van eender wie. In Gent was het niet goed, iedereen binnen de club weet dat. Ik zit lang genoeg in het voetbal om te weten hoe het eraan toegaat. Of ik me zorgen maak? We kunnen beter en we moeten beter.”

De loting voor de zestiende finales van de Champions League kan een bijkomende motivatie zijn voor de spelers. “We mogen inderdaad fier zijn. We stonden hier tussen vier Duitse, vier Engelse, één Spaanse, drie Italiaanse, één Franse en twee Portugese ploegen. Uit Nederland, Oostenrijk, Zwitserland of Denemarken zit er niemand bij de laatste zestien. Club Brugge is vandaag gekend in Europa. We worden overal hartelijk en respectvol ontvangen. Zo is het leuk werken. Maar: je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd.” En die was niet zo goed.

Aan de Route de Genève liep de mixed zone rond 12.50 uur stilaan leeg. De gezonde nervositeit bij Verhaeghe was verdwenen. Hij keek al uit naar de duels met Benfica. Kahn en Salihamidzic hadden er dan al iets minder zin in. Bayern München lootte PSG, Real Madrid werd aan Liverpool gekoppeld. Verhaeghe geamuseerd: “De grote ploegen ontmoeten elkaar al in een vroeg stadium.”