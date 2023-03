Club Brugge moet nu rekenen op Gentse misstap voor play-off 1

AA Gent heeft de juiste flow te pakken. Ook Westerlo wil van geen opgeven weten; een knappe twaalf op vijftien heeft hen geruisloos in de slipstream van Club gebracht. Enkel Standard kon de jongste wedstrijden het tempo niet volgen (één op zes).

Toch blijft de eindsprint om bij de eerste vier te eindigen ongemeend spannend. Club heeft vier speeldagen voor het einde zijn lot niet meer in eigen handen.

Veertien seizoenen zorgen play-offs al voor de climax binnen het Belgische voetbal. Dertien jaar op rij daarvan was Club Brugge een zekerheid. Elke andere topclub greep tussendoor wel één of meerdere keren naast play-off 1. Voor het eerst sinds de invoering van dit competitieformat dreigt Club dus in de anonimiteit van play-off 2 te verzeilen.

Misser Vanaken

Een nederlaag op KV Kortrijk heeft de situatie voor blauw-zwart een flink stuk bemoeilijkt. Club moet ineens achtervolgen, met een kern die nog steeds met een vertrouwenscrisis kampt. De missers van Hans Vanaken en Roman Jaremtsjoek waren zaterdag pijnlijk bewijsmateriaal.

In de tunnel van het Guldensporenstadion probeerde Rik De Mil meteen na afloop de mentale schade te beperken. Hij sprak Jaremtsjoek moed in. Tegenover de rest van zijn groep (en de media) had hij het nadien over “een stap vooruit” in vergelijking met het debacle aan de kust, twee weken terug.

“Als ik nu in de kleedkamer zou gaan en er honderd beelden toon van wat beter kon, dan helpt ons dat niet vooruit”, stelde De Mil. “Er is al genoeg negativiteit geweest.”

Het programma van Club: uit Mechelen en Westerlo, thuis Seraing en Eupen.