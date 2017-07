Club Brugge met basiself onderuit tegen AZ Alkmaar

Ivan Leko bracht in Deinze voor het eerst in de voorbereiding zijn typeploeg aan de aftrap. Met Nakamba voor de verdediging en Refaelov en Limbombe in steun van Vossen. Voor Engels was er net als Izquierdo geen plaats in de wedstrijdselectie. Club stond dus voor een soort van eerste echte test tegen AZ Alkmaar, verliezend bekerfinalist en team van ex-Anderlechtcoach John van den Brom. Blauw-zwart nam een blitsstart en kwam al in de vierde minuut via Limbombe op voorsprong. Een fantastische aanval via Denswil, Palacios en Refaelov werd door de vleugelspits aan de tweede paal afgerond. Tegen een mix van basisspelers en wissels liet Club goeie dingen zien, al kwam ook AZ geregeld in de buurt van Horvath. Halverwege de tweede helft wees scheidsrechter Lardot naar de stip toen Denswil binnen de grote rechthoek foutief ingreep. Weghorst twijfelde niet en trapte AZ naast Club. Ex-Genkdoelman Bizot moest nog eens ingrijpen op een strak schot van Refaelov, maar verder vielen er voor de rust geen kansen te noteren.

Club begon ongewijzigd aan de tweede helft en nam aanvankelijk de bovenhand, al leidde dat niet tot gevaar. Voorbij het uur bracht Leko Rotariu, Dennis en Perbet in de plaats van Vossen, Limbombe en Refaelov. Bij de eerste uitbraak van AZ was het opnieuw raak voor de club uit Alkmaar.



Weghorst tilde de eredivisionist van dichtbij op voorsprong en verdubbelde even later ook nog eens de voorsprong. Denswil liet zich bij de derde tegentreffer eenvoudig in de luren leggen, de Nederlandse spits profiteerde. Het spel van Club verwaterde steeds meer, van goeie acties of doelgevaar was geen sprake. Onder impuls van de ingevallen Claudemir en Vanlerberghe kwam blauw-zwart in het slotkwartier af en toe in de gevarenzone, maar veel kansen vloeiden daar niet uit voort. De enige dreiging kwam van de voet van Claudemir, die een snel genomen vrijschop listig over Bizot op de deklat duwde. Blauw-zwart speelde één degelijke helft, maar presteerde na de rust ondermaats. Echt tevreden kon Leko na de eerste serieuze oefengalop van zijn typeploeg niet echt zijn.