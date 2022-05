Club Brugge knokt zich naar 1-0 zege tegen tienkoppig Union

Union begon aan de partij zonder Bart Nieuwkoop. Bij Blauw-Zwart begon Skov Olsen op de bank, Jack Hendry verving de geschorste Stanley Nsoki. In de eerste helft nam Union al snel het heft in handen. De troepen van coach Felice Mazzu versierden een paar mooie kansen, Simon Mignolet moest enkele keren redding brengen voor Club. Geen van beide teams kwam in de eerste 45 minuten tot scoren.

Na 59 minuten spelen kreeg de Japanner Machida voor de tweede keer geel na een te late tackle op Adamyan, waardoor Union nog een halfuur met tien verder moest. Club Brugge maakte gebruik van zijn extra man en kwam in de 65ste minuut op voorsprong via Buchanan. De bal van de Canadees week via doelman Moris af en landde in doel. Blauw-Zwart kon de score nog verdubbelen vanop de stip, maar de penalty werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd werkte Casper Nielsen een voorzet van Deniz Undav in doel, maar ook hier gooide de VAR roet in het eten. Het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook Club Brugge sloot de partij met 10 af: Buchanan kreeg in de toegevoegde tijd een tweede keer geel, tot grote frustratie van coach Alfred Schreuder.

Door de overwinning loopt Club Brugge weg van Union in het klassement. De West-Vlamingen tellen 46 punten, de Brusselaars 43. Donderdag neemt RSC Anderlecht het in eigen huis op tegen Antwerp.