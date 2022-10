Club Brugge knokt zich met onklopbare Mignolet naar felbevochten zege in Anderlecht

Landskampioen Club Brugge heeft zondagavond de topper van de twaalfde speeldag met 0-1 gewonnen op bezoek bij Anderlecht. Casper Nielsen scoorde na 69 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Club-verdediger Abakar Sylla werd diep in de toegevoegde tijd nog uitgesloten na een overtreding met de voeten vooruit op Mario Stroeykens.

Na een aantrekkelijke eerste helft mochten vooral de bezoekers uit Brugge, waar Noa Lang niet eens de selectie had gehaald, blij zijn met de 0-0-ruststand. De beste kansen waren immers voor Anderlecht geweest, dat in tegenstelling tot vorige wedstrijden nu wel heel wat grinta op de mat legde. Oog in oog met Simon Mignolet kon Fabio Silva echter niet afwerken en als de Brugse doelman dan toch eens geklopt leek, was er de paal die redding bracht voor blauw-zwart. Dat was zo bij een poging van Lucas Stassin, de zoon van voormalig Anderlecht-verdediger Stéphane Stassin, die door Felice Mazzu verrassend aan de aftrap was gebracht.

Na de pauze bracht de regerende landskampioen daar meteen verandering in. Ferran Jutgla zette met een hakje zijn spitsbroeder Kamal Sowah alleen voor Hendrik Van Crombrugge, maar de 22-jarige Ghanees kon niet besluiten. Niet veel later verkwanselde Tajon Buchanan bij een hoekschop een uitgelezen kans door centraal voor doel naast het leer te koppen.

Maar het was wel duidelijk dat de Brugse motor was aangeslagen en Van Crombrugge moest een uitstekende save uit de mouwen schudden om de plaatsbal van Jutgla, alweer uitstekend op dreef, uit doel te ranselen. Het was uitstel van executie. Na een breed uitgesponnen aanval op rechts behield Hans Vanaken in de zestien het overzicht. De Rode Duivel vond Casper Nielsen voor doel en de van Union overgekomen middenvelder zette met nog twintig minuten te gaan de 0-1 op het scorebord.

Dat Mignolet momenteel zowat onklopbaar is, bewees hij nogmaals door tien minuten voor het einde na een hoekschop een wereldsave in huis te hebben op een kopbal van dichtbij van Wesley Hoedt. Even later stond de reservedoelman van de Rode Duivels paraat op een verrassende uithaal van Yari Verschaeren. Ook een poging van Silva hield hij op bijna miraculeuze wijze uit zijn doel, waardoor ondanks de Brusselse belegering de 0-1 op het bord bleef.

Met 25 punten blijft Club op de derde plaats, op zes punten van de nieuwe competitieleider Racing Genk. De Limburgers namen de leiding over van Antwerp, dat zondagnamiddag met zware 3-0 cijfers onderuitging bij Standard. Anderlecht telt intussen reeds zes competitienederlagen en komt niet verder dan de met STVV gedeelde negende plaats, met zestien punten. In de Conference League kwam paars-wit de voorbije weken niet verder dan 1 op 9.