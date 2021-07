Club Brugge klopt Racing Genk in Supercup: 3-2

Eerste krachtmeting tussen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar KRC Genk vanavond in de Supercup. Bij de Limburgers bracht Van den Brom drie nieuwkomers aan de aftrap. Sadick, Juklerød en Trésor stonden in de basiself, ex-Ajacied Eiting begon op de bank. Voorin kon Genk rekenen op het trio Ito-Onuachu-Bongonda. Aan de overzijde verraste Clement met Mbamba op het viermansmiddenveld. De youngster debuteerde in de voor Club overbodige slotmatch tegen Genk vorig seizoen en kreeg opnieuw het vertrouwen. Blauw-zwart miste nog een handvol basisspelers.

De fans mochten weer buiten - Jan Breydel ging vanaf de aftrap flink tekeer. En ook aan goeie intenties bij Club Brugge en Racing Genk geen gebrek. ’s Lands nummer één en twee van vorig seizoen maakten er al bij al een ok eerste helft van - véél kansen vielen er evenwel niet te noteren. Club had het betere van het spel, op doelpunten was het wachten tot de slotfase. Een beetje tegen de gang van het spel in lukte Bongonda eerst de openingstreffer na een subtiel steekballetje van Heynen. Amper uitgevierd incasseerde Genk een tegengoal. Mitrovic kopte op hoekschop de verdiende gelijkmaker binnen.

Van een oefenmatch was er geen sprake in Jan Breydel, waar het feest meteen na de rust voortging. In de 47ste minuut haalde Preciado Lang onderuit in de zestien meter. De Nederlander knalde de penalty staalhard in de linkerbovenhoek. Club was los - twee minuten later schoot Mata blauw-zwart via de lat naar de dubbele voorsprong.

Voorbij het uur bloedde de wedstrijd een beetje dood. Op een hard schot van Dessers op de vuisten van Lammens na kon Genk weinig terugdoen. Aan de overkant was Mata dicht bij een tweede treffer, maar zijn pegel belandde aan de verkeerde kant van de paal. Rits nam Vandevoordt bijna te grazen met een sluwe direct genomen vrijschop.

Sterke Lammens

Van Den Brom gooide al zijn wapens in de strijd in de hoop het tij te keren. Bij ingang van het slotkwartier moest Lammens eindelijk nog eens plat op een plaatsbal van Toma. En ook op pogingen van Trésor én opnieuw Dessers deed de jonge debutant het uitstekend. De amper 19-jarige doelman ontpopte zich meer en meer tot man van de match - Olympia kraaide van de pret bij iedere nieuwe tussenkomst. In de extra tijd zorgde Uronen met een prachtige wreeftrap in de bovenhoek voor het slotakkoord. Een smetje op de uitstekende prestatie van Lammens, die na een misverstand met Mitrovic op het eerste zicht onnodig ver uit zijn doel liep.

Beeld Photo News

Finaal bleek Club Brugge, ondanks een matige voorbereiding en een opgelopen achterstand, té sterk voor Racing Genk. De Supercup is dan wel niet de trofee waar het allemaal om draait, toch is de 3-2-overwinning een opsteker voor Clement en co.