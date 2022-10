Club Brugge heeft geen kind aan zwak Malinwa

“Ik was een beetje geïrriteerd.” Hoefkens zei het met een uitgestreken gezicht. Over het waarom: “Omdat de meeste aandacht voor deze match al ging naar Atlético Madrid. Ik sloeg de kranten open en er werd vooral over dinsdag geschreven.”

De Brugse coach had het met andere woorden over de media die volgens hem achteloos keken naar KV Mechelen. “Het gevaar was dat mijn spelers daarin zouden meegaan. Ik heb hen daar op gewezen en zij hebben op een ongelooflijk professionele manier gespeeld.”

Nu, een duel met Atleti spreekt meer tot de verbeelding dan eentje tegen Malinwa. Witsel, Carrasco, Griezmann, Simeone langs de zijlijn… Dat is nu eenmaal een trend die niet snel zal weggaan. De Champions League staat oven de Jupiler Pro League. Enkel een voetballiefhebber durft dat al eens tegenspreken.

Al bij al was het achteraf bekeken niet onlogisch dat zoveel aandacht naar Atlético ging. Omdat Club Brugge qua budget, qua potentieel en qua kwalitatieve spelerskern steeds verder afstand neemt van de middenmoot in 1A. Omdat blauw-zwart weet dat flitsen kunnen volstaan om zulke wedstrijden te winnen.

Hoefkens zette dat kracht bij door de 17-jarige Spileers te laten debuteren. Hij werd zelden onder druk gezet, maar charmeerde. Deels uit noodzaak door kwaaltjes bij Boyata en Sylla, deels omdat het kon in een thuismatch tegen KV Mechelen. Daarbij willen we echter niet voorbij gaan aan het feit dat Spileers het gewoon uitstekend doet bij Club NXT.

Vijfenveertig minuten lang voetbalde Club Brugge met de handrem op, het doelpunt van Jutgla als eenzame hoogtepunt in een magere eerste helft. Na de rust verhoogde de landskampioen het tempo, dikten Sobol via een knappe vrije trap en Buchanan de score aan.

Het was de ideale generale repetitie voor Atlético. Drie keer gescoord, een clean sheet, weinig weggegeven, amper energie verspild en twee belangrijke spelers gerecupereerd. De eerste: Buchanan. Hij viel een half uur voor tijd in om zijn eerste minuten in de competitie dit seizoen te spelen. De Canadees zag een doelpunt afgekeurd, scoorde en miste overzicht toen Jaremtsjoek alleen voor doel stond. Snel, snedig, aanwezig.

De tweede: Noa Lang. Nog steeds op handen gedragen door het thuispubliek. De fans zijn blij met zijn terugkeer. De Nederlander bracht een siddering door Jan Breydel. Voor, tijdens en na zijn invalbeurt. Zijn coach noemde het vuur. Hij is en blijft een speler die begeestert.

Hoefkens over hem en Buchanan: “Dat is hoe ik het wil zien. Hoe zij meteen weer mee zijn in het verhaal. Ik ben super tevreden. En ze zijn nog niet honderd procent fit. Maar ook Roman deed het goed.”

De Brugse coach ziet twee grote uitdagingen tot aan het WK in Qatar. “Mee blijven challengen in de competitie en het goed doen in de Champions League.” Overwintering als ultieme doel. Op een week tijd treft Club twee keer Atlético Madrid. Tussenin komt KVC Westerlo naar Jan Breydel. Om irritatie te vermijden, leest Hoefkens best even geen kranten.