Club Brugge, Gent en Oostende kennen morgen hun Europese tegenstanders

Vicekampioen Club Brugge geniet als reekshoofd een beschermde status. De ploeg van coach Ivan Leko zal het opnemen tegen de Roemeense vicekampioen Steaua Boekarest, de Zwitserse vicekampioen Young Boys Bern, de Turkse vicekampioen Basaksehir, de Griekse vicekampioen AEK Athene of OGC Nice, de nummer drie uit de Franse Ligue 1. De wedstrijden worden gespeeld op 25 of 26 juli (heen) en 1 of 2 augustus (terug).



Als blauwzwart deze klip rondt, wacht in de play-offs voor de groepsfase een heel taaie brok. De tegenstand heet dan Sevilla, Napoli, Liverpool of een hoger gerangschikte ploeg die doorstoot na de derde voorronde (Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen of CSKA Moskou).



Bij verlies moet Club aan de slag in de play-offs voor de Europa League.



Anderlecht is als kampioen al zeker van deelname aan de poules van het kampioenenbal. Op 24 augustus kent paarswit zijn drie tegenstanders tijdens de traditionele loting in het Grimaldi Forum in Monaco.

AA Gent en KV Oostende weten vrijdag wie hun opponent wordt in de derde voorronde van de Europa League. De Buffalo's, vorig seizoen derde in de Jupiler Pro League, zijn reekshoofd en ontlopen zo kleppers als Zenit, Athletic, Fenerbahçe, Milan, PSV, Braga en Everton. Al die ploegen horen wel tot de mogelijke tegenstanders van Oostende, dat zich voor Europa plaatste na winst in de Europese testwedstrijd tegen KRC Genk, de laureaat van play-off 2.



Gent en Oostende spelen hun Europese wedstrijden op 27 juli (heen) en 3 augustus (terug). Bij winst gaan ze op 4 augustus opnieuw de trommel in voor de loting van de barrages. Die matchen, waarin een ticket voor de EL-poules op het spel staat, worden op 17 (heen) en 24 (terug) augustus afgewerkt.



Zulte Waregem is als winnaar van de Belgische Beker rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Essevee weet op 25 augustus tegen wie ze het zullen opnemen.