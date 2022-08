Club Brugge gaat volop voor Onyedika

Op zijn vijftiende voetbalde hij nog blootvoets in de Nigeriaanse straten, tot voor kort was hij een ‘toptarget’ van AC Milan. Raphael Onyedika, straks wellicht met Club Brugge in de Champions League: ‘Over Europees voetbal dúrfde ik zelfs niet dromen.’

Hij is energiek, sterk en technisch onderlegd. In de ideale wereld vormt hij straks bij Club Brugge samen met Casper Nielsen en Hans Vanaken het middenveld bij intrede van de Champions League. Blauw-zwart gaat vol voor Raphael Onyedika, eerder deze zomer flink aan de mouw getrokken door AC Milan, wat de 21-jarige Nigeriaan vooralsnog als een té grote stap beschouwt.

De ontbolstering van Onyedika leest als een sprookje. Opgegroeid in de provincie Imo, in het Zuiden van Nigeria vlakbij de Golf van Guinee. “Op straat voetbalden we op onze blote voeten. Geld was er niet om dingen te kopen. Mijn vader kende ik amper, hij was allesbehalve de beste vader. Ik leefde samen met mijn moeder en vijf broers. Als we wilden eten, dan moesten we dat zelf gaan zoeken. Laat staan dat er geld was voor voetbalschoenen.”

Onyedika wordt op zijn vijftiende geselecteerd voor FC Ebedei, de Academy van FC Midtjylland. “De concurrentie was er keihard. Iedereen wilde hetzelfde. Het lastigste deel van mijn carrière tot dusver. Ik moest bovendien afscheid van mijn thuis nemen,” Onyedika vertrok op zijn vijftiende om 500 kilometer verderop te gaan voetballen.

Uiteindelijk volgt hij in het spoor van Paul Onuachu, die ook via Ebedei bij Midtjylland terechtkwam. In Centraal Jutland maakt Onyedika vrijwel meteen indruk.

Onyadika groeit uit tot een vaste waarde en wordt na een sterk seizoen uiteindelijk verkozen tot ‘Belofte van het Jaar’. Voldoende om op de radar van AC Milan te belanden… en ook de interesse van Club Brugge te wekken. Die interesse werd de jongste tijd alleen maar concreter, en mondt straks hoogstwaarschijnlijk uit in een overgang naar de landskampioen. Als Club in haar opzet slaagt, dan zal Onyedika amper zes jaar nadat hij op zijn blote voeten op straat voetbalde, zijn entree vieren in de Champions League.