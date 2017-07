Club Brugge gaat onderuit in eigen Brugse Metten

Club, dat de partij aanvatte met vijf verdedigers, kreeg vier minuten voor rust via Raul Garcia een eerste tegentreffer te slikken. Ook na rust was Raul Garcia de Brugse boeman, met een penaltygoal na 59 minuten. Na een rode kaart voor - wie anders? - Raul Garcia (69.) na een aanslag op de enkels van nieuwkomer Nakamba mocht Club met een man meer verder. Veel zoden bracht dat echter niet meer aan de dijk en de 0-2 bleef tot het einde op het bord.



In een onderonsje tussen twee clubs uit de Jupiler Pro League toonde KV Mechelen zich nog vanavond sterker dan Moeskroen (3-1). In het eigen AFAS Stadion bracht Rits (29.) Malinwa op voorsprong. Een Henegouwse tegentreffer van Bolingi (38.) werd nog voor rust tenietgedaan door een rake kopbal van Cocalic (44.). In het slot legde Claes (71.) de 3-1 eindstand vast.