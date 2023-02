Club Brugge gaat met borstel door ruime selectie

Ondanks een dramatische januarimaand viel er op inkomend vlak, behoudens invallersdoelman Josef Bursik, niets te noteren. Club Brugge is niet alleen van mening dat de huidige kern voldoende gewapend is, ook investeerde het vorige zomer al bijna 50 miljoen euro in spelers.

Met Jack Hendry kwam er in extremis een verdediger bij, al was dat eigenlijk niet de bedoeling. Coach Scott Parker drong evenwel aan op zijn komst. Het bewijst alleen maar dat Club na zeven maanden nog steeds zoekend is achterin. Nog een reden voor zijn terugkeer was het leiderschap waar Hendry klaarblijkelijk voor staat.

Club sloot deze wintermercato nog een akkoord met de achttienjarige Spaanse spits Victor Barberá, maar hij tekent pas komende zomer transfervrij.

Hautekiet naar Standard

Veel meer beweging was er op uitgaand vlak. De brede spelerskern werd flink afgeroomd. Voor vier kernspelers werd er een oplossing gevonden. Dat was zo voor Ruud Vormer (Zulte Waregem), Eduard Sobol (Straatsburg), Eder Balanta (Schalke) en Cyle Larin (Valladolid).

Noah Mbamba (Leverkusen) is in principe een Club NXT-speler, wat ook geldt voor Arne Engels (Augsburg). Over Ibe Hautekiet werd lang gedebatteerd. Club verkocht de verdediger liever niet aan Standard, maar uiteindelijk vonden beide partijen toch een akkoord.

Met vijf uitgaande transfers haalt Club een eerste keer de borstel door zijn spelerskern. Verwacht wordt dat ze ook volgende zomer, na een hoe dan ook teleurstellend seizoen, stevig zullen doorselecteren. Het is aan onder meer Kamal Sowah, Dedryck Boyata en Brandon Mechele om orde op zaken te zetten.