Club Brugge, één jaar later: evenwichtiger, rijker en dus beter?

Het Kehrweg-stadion, zo’n dik jaar geleden. Voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert zochten een plaatsje uit op de kleine hoofdtribune, zo’n drie meter van Carl Hoefkens’ dug-out verwijderd. Ze zagen Club die dag met de billen bloot gaan. Het 2-1-verlies kwam een week na de gevleide zege op de openingsspeeldag tegen KRC Genk en kort voor een zielloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. Na drie opeenvolgende landstitels gingen de alarmbellen af in de Oostkantons. Dik twaalf maanden later is blauw-zwart na een noodzakelijke metamorfose niet meer te herkennen.

In een jaar werd nagenoeg elke positie sterker bezet. Club nam geleidelijk aan afscheid van zijn kampioenenmakers en er werd flink gesaneerd. Van de basiself in Eupen eind juli 2022 blijft vandaag haast niemand over. Mignolet en Vanaken zijn nog steeds sterkhouders. Sobol, Hendry en Balanta (allen basisspelers vorig jaar rond deze tijd) werden te licht bevonden. Toen Hoffenheim in de nasleep van Eupen 12 miljoen euro op tafel legde voor Nsoki aarzelde Club geen seconde. Hetzelfde gold voor Mata en Lang. Boegbeeld Vormer werd vorige zomer al opzijgeschoven.

Vandaag zal Jutglà, de onbetwiste spits van een jaar geleden, moeten knokken om Thiago uit de ploeg te spelen. Club heeft met Buchanan en Skov Olsen potentieel de beste flank in België en er staat voor het eerst sinds het pensioen van Simons met Onyedika weer een goede defensieve middenvelder. Nielsen is pas derde keuze, na Vetlesen en Rits. Vanuit de jeugd stroomden Sylla, Spileers en Nusa door richting de basiself. Met Meijer en De Cuyper zijn er twee betere linksachters dan Sobol destijds. Club haalde ook nog Zinckernagel en Skoras. Odoi is in de achterste linies allang niet meer de stoplap die hij in zijn eerste kalenderjaar bij Club was. Vorige zomer sloeg blauw-zwart de bal mis met Jaremtsjoek en Boyata, maar dat werd geaccepteerd.

Club dacht bij aanvang van het seizoen 2022-2023 over de beste spelerskern ooit te beschikken. Waarnemers deelden die mening. De spelersgroep bleek echter onvoldoende in balans, waarop blauw-zwart in actie schoot. Het resultaat is een groep die op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak beter zou moeten zijn dan die van vorig seizoen. Vooral Vetlesen en Zinckernagel moeten voor een andere dynamiek zorgen.

De Ketelaere al vergeten

Sinds Eupen uit een jaar geleden verkocht Club Brugge voor meer dan 100 miljoen euro. De Ketelaere werd de recordtransfer (35 miljoen), ook Sylla (20 miljoen), Openda (met bonussen en doorverkoop 15 miljoen), Lang (15 miljoen) en Nsoki (12 miljoen) brachten veel op. Club ontdeed zich van de zware contracten van Vormer en Mata. Het gaf intussen zelf zo’n 75 miljoen uit. CEO Mannaert kreeg een beperkter budget voor deze zomer.

Een jaar na de nederlaag in Eupen trekt blauw-zwart dus opnieuw naar de Kehrweg, in een andere gedaante, met een nieuwe coach aan het hoofd. De Ketelaere lijkt intussen al een eeuwigheid vertrokken, de voorbije weken kwam ook Lang nauwelijks ter sprake. De frisse wind is voelbaar in Brugge.

Eupen - Club Brugge, zondag om 16 uur