Club Brugge doet gouden zaak na 1-2-zege bij Osasuna in heenduel play-offronde

Na een gesloten eerste helft stond de brilscore halfweg nog op het bord in het Estadio El Sadar in Pamplona. Ruben Garcia toonde zich de meest bedrijvige man bij de thuisploeg: hij viseerde de vuisten van Simon Mignolet net voor het halfuur en besloot op een handvol minuten van de rust rakelings naast. Meteen nadien versierde blauw-zwart de grootste kans, maar Philip Zinckernagel knikte de vrije kopkans over.

Snel na de pauze ging Ruben Garcia door op zijn elan. Zijn uithaal zoefde net over de dwarsligger. Aan de overzijde was het wel raak toen Andreas Skov Olsen (50.) zich doorzette naar binnen, met een gelukje in balbezit bleef en tegen de touwen prikte in de korte hoek. Ronny Deila gooide met nog een kwartier op de klok met Dedryck Boyata voor speerpunt Igor Thiago een extra verdediger in de strijd, maar de Bruggelingen incasseerden enkele minuten later al de gelijkmaker van Chimy Avila (78.), die Mignolet vloerde met de kruin. Club was niet van slag en hees zich direct opnieuw op voorsprong: Maxim De Cuyper (80.) joeg het leer vanuit een scherpe hoek verschroeiend voorbij Aitor Fernandez. Een kopbal van de ingevallen Pablo Ibanez strandde in blessuretijd op het dak van het doel.

Het Jan Breydelstadion vormt volgende week donderdag het toneel voor de terugmatch.