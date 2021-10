Clijsters zet comeback door ondanks nederlaag in Indian Wells

De Indian Wells Tennis Garden oogde al stijlvoller dan dat toernooitje vorige week in Chicago, maar dat leek Clijsters toch niet te inspireren. Zes dubbele fouten en weggeblazen in de eerste set door een ontketende Siniakova.

De olympische winnares in het dubbelspel verslikte zich echter in de eerste game van de tweede set en meteen zat Clijsters beter in de wedstrijd. Meer zelfs, ze begon zowaar te domineren met weloverwogen krachttennis waardoor ze een beslissende set kon afdwingen. Daarin was Siniakova wel weer bij de les terwijl Clijsters last had met het tempo en enkele afzwaaiers liet optekenen. Na ruim anderhalf uur sloot de 38-jarige Clijsters de vijfde partij van haar comeback met een nederlaag af.

“Ik startte niet goed”, zuchtte Clijsters. “Elke match is nog een beetje een zoektocht. Ook een groot stadion moest ik weer gewoon worden. Ik kon haar in de tweede set onder druk zetten. Jammer genoeg maak ik dan in die derde set enkele zeer domme fouten. Ik heb nog altijd momenten dat ik me heel goed voel op de baan, maar ook momenten dat ik nog veel te onregelmatig ben.”

Kleinere toernooien spelen

Volgende week zal Clijsters bekijken of er een vervolg komt op het tweeluik Chicago-Indian Wells. “Erg veel opties blijven er niet over”, zei Clijsters, die niet liet uitschijnen een oversteek naar Europa te overwegen.

Afdalen naar de lagere regionen van het circuit misschien? “Ik ga zeker kijken of er bij ons in de buurt, in New Jersey, nog wat toernooitjes zijn. World Team Tennis is er zeker nog in november, daar ga ik wel veel wedstrijden spelen.”

Of we Clijsters dit jaar nog op de WTA-tour gaan zien is dus twijfelachtig, maar de comeback is zeker nog niet gedaan. “Ik had me bij de start van mijn comeback een periode van twee jaar opgelegd waarin ik er echt voor wou gaan en waarin er een duidelijke evolutie zichtbaar moest zijn. Corona heeft wat roet in het eten gegooid. Maar nu ik voel dat ik de laatste maanden een goede stap vooruit heb gezet, waarom zou ik dan opgeven?”