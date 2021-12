Clijsters past voor Australian Open, Murray aanvaardt wildcard wel

Gisteren werden bijna alle wildcards voor de Australian Open bekendgemaakt. Onder meer Andy Murray zag zijn progressie bekroond met een vrijkaart voor het grandslamtoernooi in Melbourne. Niet in de lijst: Clijsters.

De 38-jarige Limburgse won in 2011 down-under haar vierde grandslamtitel, maar is er sindsdien enkel nog teruggekeerd als cocommentator. In het eerste jaar van de ‘Kimback’ moest ze haar wildcard afzeggen omwille van een knieblessure en begin 2021 gooiden de revalidatie van een knieoperatie en een coronabesmetting roet in het eten.

Kijkend naar de kalender van 2022 komen de toernooien van Dubai (14 februari), Doha (20 februari) en Monterrey (28 februari) in beeld. Of misschien wacht de voormalige nummer één van de wereld wel op de BNP Paribas Open (9 maart) in Indian Wells. “Bij de start gaf ik mezelf twee jaar om een redelijk aantal toernooien te spelen”, zei Clijsters in oktober nog. “Dat is, mede door corona, niet zo gelopen. Maar ik wil niet opgeven.”