Clijsters moet ook voor US Open afzeggen

Haar exhibitiepartijtje tijdens het toernooi van Atlanta op 26 juli was een test – Clijsters verloor met twee keer 6-4 van Sloane Stephens, maar kwam de baan op met een ingetapete kuit – waaruit geconcludeerd werd dat ze naar haar lichaam moet luisteren, en dus niet klaar is.

Volgens haar management zal de viervoudige grandslamkampioene verder gaan met haar training en op gepaste tijd haar speelschema bekendmaken. Misschien kijkt Clijsters dan naar het toernooi van Luxemburg, waar ze altijd kind aan huis was en dat dit seizoen op 13 september plaatsvindt? Of denkt ze eerder aan Indian Wells begin oktober? De BNP Paribas Open was het toernooi waar ze vorig jaar in maart naar eigen zeggen klaar voor was om er haar beste tennis te spelen, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten.

Het is echter vooral bang afwachten of er van heel die ‘Kimback’ nog iets in huis komt. Het aantal blessures en uitstellen begint nu toch stilaan op te lopen. Een coronabesmetting begin dit jaar werd gevolgd door een forfait voor de toernooien van Miami en Charleston omdat de pijn aan haar in oktober vorig jaar geopereerde knie terug opspeelde. Vijf maanden later blijkt ze nog steeds niet fit. Het is ondertussen al bijna twee jaar geleden dat Clijsters haar comeback aankondigde. Door de pandemie, maar vooral door veel lichamelijk leed bleef die beperkt tot drie verloren wedstrijden. De laatste was een jaar geleden in de eerste ronde van de US Open.